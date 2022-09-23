نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.sd| موعد نتيجة الثانوية السودانية 2022 نتائج الشهادة السودانية عبر موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية السودانية 2022 الدور الأول أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، أن عملية التصحيح لكراسات الإجابة الخاصة بالطلاب انتهت، والآن يتم رصد وتجميع الدرجات والمراجعات النهائية قبل عرض النتيجة النهائية على السيد وزير التربية لتوقيعها واعتمادها، قبل رفعها رسمياً على موقع الوزارة الجديد للطلاب، حتى يمكنهم الدخول عليه وتسجيل البيانات المطلوبة والإستعلام الإلكتروني عن النتيجة، للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم كما هو متبع خلال السنوات الماضية.

ولمزيد من الشفافية والتدقيق في عملية التصحيح تمر عملية تصحيح الامتحان في السودان بأربع مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابات الخاصة بالطلاب، لتجهيزها للعملية الثانية وهي عملية التصحيح، وبعد مرحلة التصحيح تأتي المرحلة الثالثة مرحلة رصد وتجميع الدرجات ومراجعتها، للتأكد من صحتها ودقتها والمرحلة الرابعة هي مرحلة إعلان النتيجة، ورفعها على رابط الوزارة الرسمي وفيما يلي طريقة أستخراج النتائج إلكترونياً

نتيجة الثانوية السودانية 2022

كانت قد انطلقت الامتحانات في جميع الولايات السودانية يوم 2022/06/11 الماضي، وبلغ عدد الطلاب الجالسين في داخل السودان وخارجها نحو 536 ألف و614 طالب وطالبة، موزعين على عدد 43536 مركز أمتحتاني منهم 18 مركز خارج السودان، وجهزت الوزارة القاعات بكافة وسائل الراحة للطلاب، ووفرت العدد الكافي من المراقبين حتى تخرج الامتحانات شفافة وهو ما نجحت فيه الوزارة.

أستعلام نتيجة الثانوية العامة السودانية الدور الأول

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd. من الصفحة الرئيسية الضغط على نتيجة الشهادة السودانية 2022 الدور الأول. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب للإستعلام. ثم أخيراً الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وزارة التربية والتعليم السودانية

تعمل وزارة التربية والتعليم السودانية في ظل ظروف صعبة، وعدم توافر الموارد المالية الكافية لتقديم مستوى تعليمي جيد للطلاب، ولكن الوزارة تجتهد قد المستطاع لتوفير الحد الأدنى من التعليم الجيد، وكانت الوزارة قد أعلنت أنم عدد طلاب المساق الأكاديمي بلغ 514 ألف 346 طالب وطالبة، وعدد المساق الصناعي 6315 طالب وطالبة، وعدد طلاب المساق التجاري 3195 طالب، وطلاب المساق الحرفي 8100 طالب وطالبة، المساق الزراعي 176، الأهلي 3851 ، النسوي 509، القراءات 101.

موعد إعلان نتيجة الثانوية السودانية 2022

أعلنت الوزارة أن نتيجة الشهادة السودانية ستعلن قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل بداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكن الطلاب الناجحين، من تقديم أوراقهم في الجامعات السودانية للعام الجامعي الجديد ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنتابع الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك ونوافيكم بكل جديد عن النتيجة وقت إعلانها

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2022

أعلنت وزارة التربية السودانية عن الموعد الجديد لبدأ العام الدراسي للعام الجديد 2023/2022، وقالت أن الثاني من شهر أكتوبر 2022، هو الموعد الرسمي جاء هذا على لسان وزير التربية والتعليم خلال اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء، وأرجع سبب تأجيل العام الدراسي إلي الأضرار الكبيرة التي سببتها السيول، لعدد 623 مدرسة تحتاج إلي صيانة قبل بدأ الدراسة.

شروط دخول أمتحان الثانوية بالسودان للبعثة المصرية

يجب أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي من مدارس البعثة المصرية بالسودان كطالب منتظم وإلغاء نظام المنازل. أن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثة المصرية بالسودان “المعارين فقط”. يشترط الإقامة في داخل السودان من بداية سفر والد / والدة الطالب حتى موعد عقد الأمتحان.

نسبة النجاح في الشهادة السودانية

يتوقع الخبراء في مجال التعليم في السودان أن تكون نسبة النجاح هذا العام أفضل من العام السابق، وأرجعت تلك التوقعات إرتفاع نسبة النجاح إلي أنتظام العملية التعليمية هذا العام، بسبب خفض نسب الإصابة بفيروس كورونا عن العام السابق، الذي ضرب السودان بقوة وأثر بالسلب على العديد من القطاعات وأكثرها قطاع التربية والتعليم.