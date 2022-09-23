نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف العوائد السنوية 1444 بالسعودية والأستعلام برقم الهوية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف العوائد السنوية 1444 والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من خلال وزارة المالية، حيث تم إسقاط العوائد التي لم يقم المستحق باستلامها قبل انتهاء شهر جمادى الآخرة، ويحتاج أغلب المستفيدين من الخدمة في التعرف على مواعيد الصرف السنوية، بالإضافة إلى الاستعلام عن مواعيد حجز موعد من الإدارة العامة لاستلام المستحقات.

متى موعد صرف العوائد السنوية 1444؟

وتعد من أهم الأمور المالية التي تُعلن عنها الحكومة السعودية مع بداية كل عام كجزء من الإجراءات التي قررتها لرواتب الموظفين والمكافآت السنوية، وبالتالي موقف زيادة الرواتب من عدمه، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

موعد صرف العوائد السنوية 1444

حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية الموعد المختص بصرف العوائد السنوية 1444، وذلك ببداية شهر محرم، وأشارت إلى استمرار صرف ذلك الدعم للمستحقين حتى انتهاء شهر (جمادى الآخرة)، كما نوهت إلى إمكانية استعلام المواطنين عن ذلك الموعد المتعلق باستحقاقاتهم لتلك العوائد السنوية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، إذ تمكنهم أيضا من معرفة قيمة المبلغ المالي المستحق لهم. وجدير بالذكر أن آخر زيادات للأجور والرواتب تضمنت رفع الحد الأدنى إلى 4000 ريال، وتحديد أجور الموظفين غير السعوديين ليصبح أكثر من 4000 ريال، كما تم إقرار زيادات في برامج الدعم المختلفة مثل برنامج حساب المواطن، الذي بلغت فيه قيمة الزيادة 70 %.

طريقة حجز موعد العوائد السنوية وزارة المالية 1444

الذهاب إلى نظام حجز المواعيد بوزارة المالية والذي يتم من هنا.

قراءة كافة الأحكام والشروط، ويتم الضغط على الموافقة بعد الانتهاء من قراءتها بالكامل.

ثم يتم الضغط بعد ذلك إلى أيقونة الانتقال إلى الخدمة.

يتم كتابة رقم الهوية، ثم إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

بعدها يتوجب أن تقوم بالنقر على زر الإستعلام الموجود باللون الأخضر.

ثم النقر على أيقونة حجز موعد صرف العوائد السنوية.

يتم تحديد جهة الصرف، والذي يتم من خلال القوائم المنسدلة.

في النهاية يتم النقر على أيقونة حفظ، لتنتهي من حجز الموعد.

عليك أن تتابع الرسائل النصية بهاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني لتلقي الموعد المخصص لك لصرف العوائد.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهواية

الذهاب للموقع الرسمي والضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “خدمات الأفراد”.

ثم اختيار “الاستعلام عن العوائد السنوية”.

عليك بعد ذلك الموافقة على الأحكام والشروط الخاصة بالوزارة بالضغط عليها.

ثم اضغط على “الانتقال إلى الخدمة” وسيتم تحويلك إلى صفحة خاصة بالاستعلام.

قم بإدخال رقم الهوية، ثم إدخال رمز التحقق.

ثم عليك حجز موعد صرف العوائد.

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