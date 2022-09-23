ترقب نتيجة مباراة السعودية والإكوادور الودية اليوم والقنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي

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عمر شويل - جدة يترقب الجمهور السعودي نتيجة مباراة السعودية والإكوادور الودية اليوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخب السعودي لكأس العالم، ويدخل الأخضر السعودي المباراة بكامل تشكيلته عدا غياب عنصر أو إثنين عن التشكيل الأساسي لهيرفي رينارد في مواجهة اليوم أمام الإكوادور ضمن مبارتين وديتين الاولى أمام الإكوادور والثانية أمام أمريكا.

نتيجة مباراة السعودية والإكوادور اليوم

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة السعودية والإكوادور اليوم دقيقة بدقيقة (تبدأ مباراة المنتخب السعودي اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية).

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور اليوم

تنقل قناة SSC1 HD مباراة السعودية والإكوادور بتعليق المعلق حماد العنزي، كما تنقل “شاهد VIP” مباراة السعودية والإكوادور حيث تقوم ببث مباراة السعودية في المعسكر الحالي للأخضر في إسبانيا في المباراة التي تقام على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية ضمن إستعدادات السعودية والإكوادور لكأس العالم قطر 2022.

كانت شاهد قد أعلنت عن خصومات تصل إلى 25% على الباقة الشهرية ولمدة سنة كاملة لمستخدمي تطبيق شاهد داخل المملكة العربية السعودية وسيكون الدفع شهريا من خلال بطاقات الإئتمان.

غياب سلمان الفرج عن مواجهة الإكوادور

هذا ويغيب سلمان الفرج عن مباراة السعودية والإكوادور بعد الإصابة التي لحقت به ليفضل الجهاز الطبي للمنتخب السعودي إراحة الفرج عن مباراة الإكوادور.

استعدادات المنتخب السعودي النهائية لمباراة الإكوادور

كان المنتخب السعودي قد قام مساء الخميس بإختتام الإستعدادات لمواجهة الإكوادور وذلك على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا، ضمن البرنامج الإعدادي لمنتخبالسعودية تحضيرا لكأس العالم في قطر، وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني “هيرفي رينارد” حيث تنوعت التدريباتبين تدريبات إحماء وتمرين المربعات وتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

توقع نتيجة مباراة السعودية والإكوادور اليوم

بالنظر إلى تاريخ كلا المنتخبين، نجد أن السعودية على موعد مع تحقيق نتيجة طيبة أمام الإكوادور كون الفريقين متقاربين بشكل كبير في المستوى، خاصة وأن هيرفي رينارد يملك في رصيده الكثير من الفوز مع الأخضر السعودي ويرغب في الوصول إلى توليفة رائعة يقوم بإشراكها في المباريات الرسمية في كأس العالم قطر 2022.