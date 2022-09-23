نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل الدراسة فى مصر فى كل المدارس والجامعات حسب اخر تصريحات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم حقيقة تأجيل الدراسة فى مصر فى كل المدارس والجامعات حيث ظهرت علينا بعض الاخبار التى تشير الى اتخاذ وزراة التربية والتعليم قرار بتأجيل الدراسة فى كل المدارس والجامعات لمدة 10 ايام بعد ما اعلنت موعد بداية الدراسة وهو كان من المقرر ان يكون يوم الاول من شهر اكتوبر لعام 2022 بسبب اجازاة مولد النبى وكذلك احتفالا بذكرى حرب السادس من اكتوبر ويستمر البحث حتى الان فى محركات البحث فى جوجل حول ذلك الامر وسوف نستغرضه لكم بكل التفاصيل التى تودون معرفتها حول حقيقة تأجيل العام الدراسى لسنة 2022/2023 فى كل المدارس والجامعات

حقيقة تأجيل الدراسة فى المدارس والجامعات

من هنا وعبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان حقيقة تأجيل الدراسة فى مصر لعام 2022/2023 فى كل المراحل التعليمية فى المدارس والجامعات

حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالي، كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت بشأن ما يقال عن شائعات تأجيل موعد دخول المدارس والجامعات، بسبب اجازات مولد النبوى الشريف واحتفالات القومية بعيد السادس من اكتوبر واكدت الوزارتان على أن موعد بدء الدراسة 2022\2023 يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والخاصة لغات والأزهر، وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موعد بدء الدراسة فى المدارس الحكومية هو 1 أكتوبر 2022 فى كل المحافظات المصرية كما اكدت الوزراتان على ضرورة الحضور لدى كل الطلاب فى كل المدارس والجامعات مع ضرورة الحفاظ على الاجراءات الاحترازية من اجل الوقاية من الاصابة بفيرس كورونا .

خريطة العام الدراسى فى مصر 2022

نذكركم بخريطة العام الدراسى الجديد لعام 2022/2023 والتى قد اعلنت عنها وزراتا التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالى وهى كالتالى