نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينگ” اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2022 في كافة المحافظات داري dari.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2022، حيث يبحث المئات من المستحقين في كافة المحافظات العراقية عن أسماء مستفيدين في منصة تسجيل قطع الأراضي السكنية من وزارة الاسكان (داري) في العراق، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين آخر الأخبار بخصوص الوجبة المتعلقة بتوزيع قطع الاراضي السكنية والتسجيل فيها، وكيف يمكنكم الاستعلام عنها إلكترونيا باستخدام رقم الهاتف والهوية في جميع محافظات جمهورية العراق، وهذا عبر رابط الموقع الرسمي لداري، فتابعوا معنا في ثقفني لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

داري وزارة الاسكان العراقية

وتقوم وزارة الاسكان العراقية بفتح التسجيل في قطع اراضي سكنية في كافة المحافظات من بغداد، البصرة، بابل، نينوى، المثنى إلخ، في كل فترة وهذا ضمن مبادرة توزيع قطاع الأراضي السكنية على المواطنين العراقيين المستحقين لذلك، ويتم في كل فترة وبشكل دوري الإعلان عن الاسماء المشمولة في الدفعات الجديدة التي تطلقها وزارة الإعمار والاسكان.

وزاد البحث بين المواطنين عن اسماء المشمولين بقطع الاراضي 2022 في شهر سبتمبر وخاصة مع اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الوجبة الثامنة، وكما نعلم فإن كشوف الاسماء المختلفة في حالة اذا ظهرت واحدة تظهر كشوف أخرى وخاصة فيما يتعلق بالمنح التي تقدمها الحكومة العراقية، ولهذا يتوقع وبنسبة كبيرة أن يتم نشر اسماء في أي وقت خلال هذه الفترة.

وزارة الإعمار والإسكان العراقية تسجيل قطاع اراضي

ويتم بين الفترة والفترة بشكل دوري الإعلان عن فتح باب التسجيل في الإسكان للعاطلين ومحدودي الدخل في العراق، حيث يتم فتح استمارة قطاع الاراضي جديدة في العراق تحت اسم داري إلى المتقدمين، ويتم فيها تسجيل الآلاف، وتقوم الوزارة بفرز هذه الاستمارات، والتحقق من الحالة الاجتماعية للمتقدم وهل هو يوافق الشروط الموجودة في لوائح المبادرة أم لا.

وبعد التأكد من أعداد كافية يتم إطلاق كشوف الأسماء من الوزارة أو يمكن للاشخاص الاستعلام عنها أولا بأول عبر الموقع الإلكتروني لداري، والذي سنتعرف معكم في الأسفل على رابط الاستعلام في أي وقت، مهما كانت الدفعة التي تم قبولك فيها.

شروط الحصول على قطع الاراضي السكنية في العراق

وهناك بالطبع عدة شروط أعلنت عنها الوزارة للتسجيل، وهذا سواء كنت من أي مديرية في أي محافظة داخل العراق، حيث يتم العمل بقانون وزارة الاعمار والاسكان، وشروط الاستحقاق ما يلي:

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما.

عدم الحصول على قطع اراضي سكنية في احدى المبادرات أو الدفعات قبل ذلك.

يتم إعطاء الأولوية إلى عائلات الشهداء، الأرامل، المطلقات، المشمولين بالرعاية الاجتماعية .

. يكون اسماء المقبولين بناء على النقاط الخاصة بهم، التي يتم قياسها بناء على (الدخل، عدد أفراد الأسرة، موظف أو عاطل، والعديد من الأشياء الأخرى).

حيث يكون الأعلى نقاطا هو الأكثر استحقاقا وحاجة لهذه القطع أوالوحدات السكنية المجانية أو المدعومة من الدولة.

ويأتي مشروع داري في إطار حرص الدولة العراقية على توفير مسكن لكافة المواطنين بالعراق، حيث تواجه الدولة أزمة عجز في المساكن منذ سنوات، وتعمل الدولة على إصلاح هذه المشكلة عن طريق بتقديم أراضي المجانيه للفائزين حتى يستفيدون منها، او توفير مسكن جاهز لهم.

رابط اسماء المشمولين بقطاع الاراضي 2022

وفي حالة اذا قمت بالتسجيل في أي وقت، وتريد عمل عملية الاستعلام عن القبول الخاص بدون الحاجة إلى الاطلاع على الكشوف التي يتم نشرها، والتي يوجد بها آلاف الأسماء، فسوف ننشر لكم في موقع ثقفني الرابط الذي يمكنكم عمل هذا به بكل سهولة، فتابعوا الخطوات: