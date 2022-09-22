نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 والاجازات الرسمية المتبقية هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث لجميع موظفين والعاملين بالدولة عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، حيث تعد احدى الاجازات الرسمية التي يحتفل بها المسلمون ويحيون فيها ذكرى مولد سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتم احياء ذكرى مولده العظيمة منذ قرون عدة والتي تتمثل في كثرة الصلاة على محمد والأمسيات الدينية التي تحكي ذكراه، والاحتفال بشراء الحلوى، وقد صرح الأزهر الشريف مؤخراً ودار الافتاء المصرية بأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس فيه أي خطأ بل هو تعظيم وحبة لرسول كريم.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

وطبقاً للحسابات الفلكية التي تكشف لنا موعد إجازة المولد النبوي الشريف، فقد صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس مجمع البحوث الفلكية بأن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد عملية الاقتران، والتي تكون في منتصف ليل اليوم التاسع والعشرين لشهر صفر ويكون هذا اليوم هو يوم رؤية الهلال، كما وضح أن هلال اليوم الأول من شهر ربيع الأول لن يولد عند غروب الشمس في الرؤية، وذكر أن هناك فترة زمنية يظل فيها الهلال ظاهراً بالالإق بعد الغرب بيوم الرؤية على الرغب من الاقتران بعدد من المدن.

وفي سياق متصل من المنتظر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء المصري، بالإعلان الرسمي من خلال مؤتمر صحفي عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، وذلك قبل حلول موعدها والتي من المقرر لها أن تكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022م، والتي توافق 12 ربيع الأول 1444هـ، والتي تعد أخر الاجازات الرسمية في الدولة لهذا العام لجميع المصالح والمؤسسات الحكومية وموظفي القطاع الخاص، ويحتفل الناس بهذا اليوم بإقامة مجالس المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تحيي ذكراه وسيرته العطرة.

الاجازات الرسمية المتبقية من عام 2022

ويتسائل العديد من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، وعن الاجازات الاخرى المتبقية في الثلاثة شهور المقبلة، ونستعرض لكم الأجازات الرسمية المتبقية في الآتي: