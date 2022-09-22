نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 الجديدة للمطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية بالعروض التي تتفوات عليه من مطاعم وشركات ومنتجات وغيرها من العروض الكثيرة التي يسعى المواطن السعودي للاستفادة بها، ومن أهم وأشهر العروض التي تقدم في اليوم الوطني السعودي عروض المطاعم في السعودية، التي تعمل على تقديم عروض وتخفيضات تلقى بإعجاب وإنجذاب المواطنين، ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال أهم وأشهر المطاعم في السعودي التي قدمت عروض وتخفيضات في اليوم الوطني 92

عروض اليوم الوطني للمطاعم

يذكر أن جميع المطاعم في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم عروض وتخفيضات على المأكولات احتفالاً باليوم الوطني السعودي، تلك التخفيضات التي تبدأ من 10% حتى 50%، سنوضح لكم تلك العروض وبالصور:

مطعم البيك

جميع المنتجات المعروضه بالمنتو عليها تخفيض 50%

مطعم الناضج

تخفيضات غداً الجمعة 23 سبتمبر على جميع الوجبات بالمنيو بتخفيض 50%

مطعم الركن الذهبي

يقدم ثلاث عروض على الجدي وهي:

جدي النعيمي الكبير 1700 ريال. جدي النعيمي الصغير 1500 ريال. هرفي النعيمي 1300 ريال.

مطعم برجر كينج

يقدم عروض تبدأ من 19 ريال وهي:

عرض كنج راب ميكس كومبو بسعر 19 ريال.

عرض وجبة كنج راب لحم كومبو بسعر 109 ريال.

وجبة كنج راب دجاج كومبو بسعر 22 ريال.

عروض مطعم كنتاكي اليوم الوطني 92

وجبة برجر دبل ديناميت مقدم معاها مشروب وبطاطس بسعر 30.50 ريال سعودي.

وجبة ماكس كرانش وهي 2 قطعة دجاج بسعر 30.50 ريال سعودي.

وجبة ديناميت تويست مقدم معها تويستر وبطاطس ومشروب بسعر 33 ريال.

وجبة 2 قطع دجاج ستربس مع بطاطس ومشروب بسعر 25 ريال سعودي.

وجبة 4 قطع دجاج ماكس كرانش بقدم معها كول سلو صغير و2بطاطس ومشروب بسعر 45 ريال سعودي.

وجبة 4 قطع ستربس و4 قطع دجاج و2 كول سلو و2 مشروب و2 بطاطس لفردين بسعر 55 ريال.

مطعم الراهي للكنافة

50 ريال لسعر الكنافة والعرض مستمر طوال شهر سبتمبر.

مطعم شاومي

عرض العائلة للشاورما 92 ريال

عرض مشاوي مشكل مقدم معاها مكرونة اسباجتي ومقبلات باردة وحارسة سعر العرض 92 ريال.

عرض مشاوي مشكلة أخر مقدم مع الأرز الأبيض والبيبسي ومقبلات باردة وحارة 92 ريال.

عروض مطعم ماكدونالز

سعر القهوة 5 ريال بدلاً من 8 ريال من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً ماعدا يوم الجمعة يكون العرض مستمر حتى الساعة الثالثة عصراً فقط.

الجدير بالذكر أيضاً أن عروض اليوم الوطني 92 لم تقتصر على المطاعم فقط، بل أن هناك عروض تذاكر الطيران وبتخفيضات ممتازة، بالإضافة إلى عروض السيارات في اليوم الوطني 92 التي لقت بإعجاب الكثيرين