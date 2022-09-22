نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والنيجر بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والمنتخب المصري في تجربة فيتوريا الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة المنتخب المصري ضد النيجر بتوقيت السعودية، حيث يلتقي المنتخب المصري النيجر في أول تجربة ودية تحت قيادة روي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، ويسعى فيتوريا إلى التعرف على اللاعبين والوصول إلى تشكيل أمثل له في المباريات الرسمية القادمة.

موعد مباراة المنتخب المصري والنيجر

موعد مباراة المنتخب المصري ضد النيجر بتوقيت السعودية …. 9 مساء الجمعة بتوقيت السعودية.

موعد مباراة مصر والنيجر بتوقيت مصر … الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

هذا وتقام مباراة مصر والنيجر مساء الجمعة 23 سبتمبر في اليوم الوطني السعودي، ويحاول منتخب مصر تجربة عدد كبير من اللاعبين أمام النيجر في واحدة من المباريات التي يبقى فيها المنتخب المصري أقوى من النيجر على الورق.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري والنيجر

من المرتقب أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة مصر والنيجر الودية، وسيكون هناك ستديو تحليلي قبل موعد المباراة بنحو الساعة لتحليل تشكيل المنتخبين ولقاءات من أرض الملعب.

من المنتظر أن يدير الحكم التونسي، صادق السلمي مباراة مصر والنيجر في تلك المواجهة الودية، كانت منتخب النيجر قد تعادل مع تنزانيا بهدف لكل منتخب.

كان جمال علام، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم رفقة حازم إمام، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم قد توجها لمعسكر منتخب مصر من أجل زيارته والشد من أزر اللاعبين قبل مباراة النيجر الودية.

محمد صلاح يعد جماهير مصر بأداء أفضل

كان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي قد قام بزيارة معسكر منتخب مصر من أجل دعم الفريق رفقة جمال علام، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم استعدادا لمواجهة النيجر وليبيريا والمقرر لهما الثالث والعشرون والسابع والعشرون من سبتمبر.

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول أن هناك حماس كبير بين لاعبي منتخب مصر من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية وأكد أن اللاعبين تعاهدوا على أداء قوي خلال الفترة المقبلة، ويقوم فيتوريا بتطبيق رؤيته الخاصة بالمباراة.

توقعات نتيجة مباراة مصر والنيجر

بخصوص نتيجة مباراة المنتخب المصري ضد النيجر، يتوقع الجميع أن ينجح منتخب مصر في الفوز على النيجر، خاصة وأن مباراة مصر والنيجر ستكون سهلة للمنتخب المصري وهو الأمر الذي يساعد فيتوريا على أداء أفضل وتجربة عدد كبير من اللاعبين.