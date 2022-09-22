نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء الوجبه الثامنة الرعاية الاجتماعية في المثنى وزارة العمل العراقية [13300 اسم] في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اسماء الوجبه الثامنة الرعاية الاجتماعية في المثنى، حيث يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل في الوصول إلى الكشف الخاص بالمستفيدين أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية في الوجبة الثامنه التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية في العراق، حيث يواجه المسجلين مشكلة في البحث عن كشف محافظة المثنى العراقية وسنتابع معكم أعزئنا المتابعين في هذا المقال، آخر الاخبار بخصوص أسماء العاطلين عن العمل في ثقفني، واهم الاحصائيات التي جاءت عن محافظة المثنى التي فاز بها أكثر من 13 ألف أسرة.

استمارة التقديم على الرعاية الاجتماعية

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن فتح باب التقديم على استمارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا عبر بوابة هيئة الحماية الاجتماعية الإلكترونية، وقد تقدم مئات الآلاف من الأشخاص، تم فرز دفعتين منهم حتى الآن ويتبقى دفعات قادمة في الطريق، والدفعة الأخيرة هي الخاصة بالوجبة الثامنه الرعايه الاجتماعيه.

حيث يتبقى في لحظة كتابة المقال حوالي شهرين على انتهاء التسجيل، وتم الإعلان منذ ساعات عن اسماء الأشخاص الجدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهذا في كافة المحافظات سواء بغداد، كربلاء، كركوك، الديوانية، نينوى، بابل، البصرة، ميسان، ذي قار وكذلك جميع محافظات العراق الأخرى.

اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية في المثنى

وقد تم الإعلان عن منذ ساعات قليلة عن كشوف محافظة المثنى وجبة رقم 8، وهذا جاء حسب الاحصائيات التالية:

إعلان قبول عدد 13300 اسرة تشمل (المطلقات، الأرامل، الأيتام، العاطلين عن العمل، محدودي الدخل).

وهذا العدد يمثل من 4 بالمئة من إجمالي اعداد المشمولين في الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 321 الف أسرة حتى الآن.

ولعمل الاستعلام عن المقبولين برواتب الحماية الإجتماعية، ما عليكم سوى عمل الخطوات التي نتابعها معكم اليوم في ثقفني.

رابط اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية في المثنى

وتم بالفعل اعلان نشر الأسماء في محافظة المثنى في الموقع الوزاري منذ ساعات حيث ذكر وزير العمل سالار عبد الستار انها ستكون متاحا إلكترونيا، ولكن يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة عدم القدرة على الوصول إلى صفحة روابط المحافظات المختلفة، فتابعوا:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط https://molsa.gov.iq .

. ثم بعدها اختر المحافظة الرابعة “المثنى” تجدها باللون الأزرق.

سينزل لك كشف بصيغة ملف اكسيل.

في حالة اذا كنت تستطيع البحث داخل الكشف، اكتب الاسم الخاص بك في خانة البحث.

اذا وجدت الاسم فنبارك لك على القبول.

أما في حالة اذا ظهرت لك رسالة مشكلة، فتأكد ان الاسم صحيح، واذا كان صحيح فهذا يعني انك غير مقبول مع الأسف.

متى تقديم الاعتراضات على الرعاية الاجتماعية

وتم فرز الاستمارات بعناية من الوزارة، وتم استبعاد حوالي 33 ألف من أصل حوالي 350 الف استمارة تم تقديمها إلى الوزارة، حيث تم الفرز بناء على لوائح الوزارة والتي تضم عدة شروط لاعتبار الاسرة تحت خط الفقر، ولكن تحدث أخطاء بشرية في بعض الأحيان قد تتسبب في استبعاد أشخاص مستحقين.

ولهذا أعلن السيد وزير العمل أنه سيتم فتح باب الاعتراض الاجتماعي في خلال أيام. ونتوقع أن يتم فتح هذا الباب بداية من يوم الاحد الاسبوع القادم. حيث سيتم اطلاق لينك الكتروني من الوزارة يتم تقديم فيه الاعتراض. وفي حالة اذا لم يتم توفيره بعد الفتح، يتوجه المتقدم إلى الدائرة سواء في النجف والمثنى، صلاح الدين، وتقديم الاعتراض على نتيجة منحه الرعاية الاجتماعية بالطبع.

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