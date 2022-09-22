نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر مباراة الجزائر وغينيا الودية على موقع “تذكرتي” أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة الشباب والرياضة عن أسعار تذاكر مباراة الجزائر وغينيا عبر منصة تذكرتي الجزائر، وقبل البدء في شراء تذاكر مباراة المنتخب الوطني الجزائري أو اقتناء تذاكر ألعاب البحر الأبيض المتوسط يتوجب فتح حساب في موقع تذكرتي tadkirati سنحتاج بطاقة التعريف أو جواز السفر وبعدها نقوم بالولوج إلى رابط موقع تذكرتي من الربط التالي.

شراء تذاكر مباراة الجزائر وغينيا من منصة تذكرتي

وتقترب مباراة الجزائر وغينيا الودية التي ينتظرها عدد كبير من المشجعين، وبعد عدد من التجهيزات والتنظيمات قامت وزارة الشباب والرياضة بالكشف عن موعد بدء شراء تذاكر المباراة، ونقدم لكم كيفية شراء تذاكر من منصة تذكرتي مباراة الجزائر غينيا، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت عمليات بحث متزايدة على رابط تذكرتي.

موعد مباراة الجزائر وغينيا وسعر التذكرة

شهد يوم الثلاثاء إعلان وزارة الشباب والرياضة عن موعد المباراة المقرر إقامتها في وهران وتمت جدولتها لتقام في يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الساعة 20:00 مساءً، وقد تم طرح تذاكر المباراة بعدة أسعار تختلف تبعًا لاختلاف مكان الجلوس وبشكل عام تتراوح الأسعار ما بين 800 دج و2000 دج.

أسعار تذاكر ماتش الجزائر وغينيا على موقع تذكرتي

كشف وزارة الشباب و الرياضة، اليوم،عن تسعيرة التذاكر لحضور مباريات الخضر ستكون ابتداء من 800 دج إلى 2000 دج بملعب ميلود هدفي.

ودية غينيا ستلعب الجمعة القادمة 23 سبتمبر على 20:00 مساء

كذلك ودية نيجيريا ستلعب الثلاثاء 27 سبتمبر على 20:00 مساء

وزارة الشباب: سعر التذكرة مرتبط بمكان الجلوس

وزارة الشباب: اقتناء التذاكر يتم عبر الأرضية الرقمية منصة تذكرتي .

كيفية شراء تذاكر مباراة المنتخب الوطني بوهران



قم بالذهب إلى منصة تذكرتي.

قم بالتسجيل في حالة أنك مستخدم جديد.

الآن يمكنك البحث عن مباراة الجزائر غينيا داخل المنصة.

انقر على أيقونة “حجز”.

قم بتحديد فئة التذكرة بمعلوميه مكان الجلوس.

أدخل اسمك ولقبك الخاص بشراء التذكرة.

أكد عملية الشراء باستخدام أي من البطاقة الذهبية أو البنكية

للحصول على وصل الدفع.

اضغط على أيقونة “حجوزاتي” لتحميل التذكرة.

عليك طباعة التذكرة وتجنب مشاركتها حتى لا يستخدمها أحدًا فهي تحتوي على رمز QR.

لشراء تذكرة إضافية عند الضغط على أيقونة “إضافة متفرج”.

إتمام عملية التسجيل في منصة تذكرتي tadkirati