نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ماكدونالدز لليوم الوطني وجبات McDonald’s بأسعار مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم جميع فروع ماكدونالدز عروض مميزة لليوم الوطني، بالطبع عندما تقرر العائلة الذهاب خارج المنزل من أجل الأحتفال بالعيد الوطني وقضاء أجمل الأوقات معًا يبحثون عن تناول وجبات لذيذة وسريعة ذات مذاق جيد وفي نفس الوقت توفر لهم متسع من الوقت للذهاب إلى أماكن الاحتفال، وبالطبع يقع الأختيار دائمًا على وجبات ماكدونالدز حيث أنها المفضلة لدى الكبار ويعشقها الأطفال، تقدم ماكدونالدز وجبات متنوعة بصوصات مميزة إلى جانب البطاطس الرائعة فهي من الأشياء المميزة لديهم.

ماهي عروض ماكدونالدز لليوم الوطني

أعلنت شركة في جميع فروعها عن عروضها المميزة للاحتفال مع المواطنين بالمملكة باليوم الوطني، فيمكن الآن الحصول على وجبتك المفضلة ووجبات لأطفالك بأسعار منخفضة، كما تقدم أيضًا عروض رائعة على جميع أنواع القهوة لديها فيمكنك أن تتناول فطورك وغدائك في McDonald’s .

تخفيضات وجبات McDonald’s

إذا كنت من عشاق جراند تشيكن يمكن الآن الحصول على وجبة جراند تشيكن ومشروب غازي وبطاطس مع 6 قطع تشيكن ماك ناجتس التي يعشقها أطفالك بسعر 32 ريال.

وهذا العرض المميز أيضًا سوف يستمتع به الأطفال تشيكن ماك وينجز + تشيكن ماك ناجتس + تشيكن ستربس بسعر 24 ريال فقط.

أما إذا كنت تريد تناول وجبة خفيفة بسعر مميز يمكن الحصول على 2 قطعة تشيكن ستربس مع بطاطس مقلية ومشروب غازي بسعر 10 ريال.

وجبة لتل تاستي مع ماك بايتس + مشروب غازي وبطاطس بسعر 17 ريال فقط. كما يمكن شراء تشيكن بايتس مع مشروب ب 8 ريال فقط.

وإذا كنت مع عشاق وجبة تشيكن ماك إليك هذا العرض… تشيكن ماك + فلوري براونيز + مشروب + بطاطس مقلية بسعر 24 ريال.

ولعشاق البيج تايستي يمكن الحصول على وجبة بيج تايستي مع صانداي كراميل و كوكولا وبطاطس بسعر 28 ريال.

كما يمكنك الحصول على هذا العرض ايضًا وجبة كرانشي تشيكن + صانداي كراميل و كوكولا وبطاطس بسعر 30 ريال.

عرض وجبة بيج ماك + تشيز برجر + بيبسي + وفرايز بسعر 21 ريال.

وجبة ماك تشكن أكبر حجم + 4 قطع تشيكن ماك ناجتس ومشروب فرايز بسعر 25 ريال.

و 2 ساندوتش ماك تشيكن + مشرو ب وبطاطس ماكدونالدز اللذيذة بسعر 26 ريال.

عروض المشروبات من ماكدونالدز