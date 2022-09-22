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عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بإصدار بيانات بشكل رسمي في الساعات الأخيرة الماضية، وتمت الإشارة إلى أن نتائج اعتراضات طلاب الصف السادس بخصوص الامتحانات التي تخص الدور الثاني والتي سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة الماضية، وتم التأكد من قبل الوزارة أن أعمال رصد نتائج ودرجات الطلاب وقد تم العمل على إنهاءها في التوقيت المناسب خلال الفترة الحالية، وأعلن عن النتيجة بشكل مباشر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية. بحيث قال الوزير أنه تم الاستعلام عن النتائج التي ظهرت في العراق للصف السادس الابتدائي وتابع النسب للنجاح والتي أتت مبشرة بحد كبير بالمقارنة مع نسب النجاح في الدور الأول

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالعراق

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نتائجنا جميع المحافظات، زادت عمليات البحث بشكل كبير وواسع في الساعات الأخيرة من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حتى يتم التعرف على النتائج في دولة العراق 2022 في كافة المحافظات، حتى يتم التمهيد إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وقدم عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي بالعديد منها في امتحانات الدور الثاني التي نشرت في الفترة الأخيرة، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نتائجنا جميع المحافظات.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 العراق

يجب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مباشر من هنا.

اختر معرفة النتائج.

حدد الاستعلام عن كافة النتائج.

يتم العمل على تحديد المحافظة التي تخص الطالب.

اختر استخراج النتيجة بعد دخول الرقم الامتحاني بصوة صحيحة والاسم في المكان الذي خصص له.

سيتم ظهور نتيجة الطالب فوراً.

رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق