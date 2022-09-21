نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 بغداد, المثنى, نجف.. كشوف كاملة كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 pdf ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت وعبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك. وعقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤتمراً صحفياً موسعا برئاسة معالي وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار ومجموعة من المسؤولين بالوزارة وبعض الإعلاميين وذلك من أجل الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، والكشف عن التفاصيل الكاملة بخصوص اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، وخلال المؤتمر الصحفي الموسع تم الكشف عن كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 بغداد, الرصافة, المثنى, البصرة, ذي قار, ديالى, اسماء الرعاية الاجتماعية كربلاء, كركوك, ميسان, اسماء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2022 النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار ,بابل ,صلاح الدين, الكرخ الاولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة, الرصافة الأولى ,الرصافة الثانية ,الرصافة الثالثة ,السليمانية ,واسط اربيل , دهوك، وجميع المحافظات العراقية.

وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار أن على جميع المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الذين تم الإعلان عن أسماءهم الانتظار حتى تصلهم الرسالة النصية عبر أرقام الهواتف المحمولة التي تم تدوينها في الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الرعاية الجتماعية، حيث تصلهم رسالة نصية تحتوي على مواعيد المراجعة لإصدار البطاقة الذكية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 pdf

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت موعد إعلان قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، ليكون مساء أول أمس الثلاثاء الموافق العشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 2022. علماً أنه سيتم نشر كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة في جميع المحافظات تباعاً، وليس كتلة واحدة.

ويزداد البحث في الوقت الحالي عن رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل الدخول والإطلاع على كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أوضحت أنها ستقوم بنشر الاسماء المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك في صيغة ملفات pdf تحتوي على جميع الأسماء حسب نتائج وزارة التخطيط بعد الفرز والمراجعة والتدقيق.