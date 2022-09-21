نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg برقم القومي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الآن ننقلها بعدما أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي على غلق أبواب التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب شعبة تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وفنادق حتى تستعد الوزارة على اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية المخطط على ان تكون معلنة اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق على شكل خطوات الان نستعرضها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022
يوم الغد الخميس الموافق ميلادياً يوم الثاني والعشرين من سبتمبر تستعد التعليم العالي على غلق فرصة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية وذلك بالنسبة لطلاب صناعة وزراعة وتجارة وسياحة وفنادق، استعداداً لتبدأ وزارة التعليم العالي على اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التي سيتم الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية، على ان لم تحدد حتي الان وزارة التعليم العالي ميعاد رسمي ومحدد للإعلان عن ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الا ان اكدت وزارة التعليم العالي على ان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تعلن خلال 72 ساعة من تاريخ غلق أبواب التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية، على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات نوافيكم طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
سيكون إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين حيث كل ما سوف يحتاجه الطالب هو الدخول على موقع التنسيق واتباع بعض الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-
- في الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع التنسيق الرسمي
- فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
- فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى ادخال وتسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:- قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السابعة حدد القسم ان كنت من طلاب صناعة وزراعة وسياحة وفنادق
- فى الخطوة الثامنة:- ابدء فى النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور بطاقة الترشيح امامكم على الفور على ان يصبح بإمكانكم على غرار هذا الامر طباعتها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “رابط مباشر” نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg برقم القومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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