نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 بغداد وذي قار والأنبار ونينوي.. رابط المشمولين بقطع الأراضي عبر منصة dari.iq قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 العراق ، يزداد البحث في الوقت الحالي من قبل جميع المتقدمين عبر استمارة قطع الأراضي السكنية 2022 التي أطلقتها وزارة الإعمار والإسكان العراقية منذ فترة سابقة ، عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 بالعراق ، فمن خلال متابعتنا المستمرة وما نسعى لتقديمه، سنوفر لكم أدناه الرابط الخاص بالإطلاع على كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 بغداد, الديوانية, نينوي, بابل, أسماء المشمولين بقطع الأراضي النجف, ذي قار, كركوك, أسماء قطع الأراضي ٢٠٢٢ البصرة, واسط, رابط أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 ديالي, كربلاء, صلاح الدين، وباقي المحافظات العراقية.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 العراق ، أوضح مجلس الوزراء العراقي فيما سبق عن بدء فتح التقديم على قطع الأراضي السكنية ٢٠٢٢ بمختلف محافظات العراق. وذلك من خلال الدخول عبر منصة داري التابعة لوزارة الإسكان والإعمار العراقية للدخول عبر رابط استمارة التقديم على قطع الأراضي السكنية، والتي من خلالها يُمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل الأخرى لما يخص حالة الاستمارة وكتابة البيانات المطلوبة والأسئلة الأكثر شيوعاً حول استمارة قطع الأراضي السكنية 2022.

أسماء قطع الأراضي 2022

تحديث: إعلان أسماء قطع الأراضي 2022 ، يمكنكم الآن الإطلاع على كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الأولى والثانية والثالثة الجديدة من خلال ( الرابط التالي ) ، كما يُمكنكم أيضاً معرفة أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 الوجبة الثانية من خلال نفس الرابط، وفي ذات السياق فقد نوهت وزارة الإعمار والإسكان على جميع المتقدمين على قطع الأراضي الذين تم تبليغهم عبر الرسائل النصية التأكد من موعد المقابلة عن طريق موقع داري باستخدام الرقم التعريفي عبر ( الرابط التالي )، وذلك من أجل استكمال باقي الإجراءات التي تخص تسليم قطع الأراضي.

وفي ذات الصدد، أوضح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال تصريحاته التي أدلى بها عن طريق تغريده صغيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد خلالها “بعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري ‪Dari.iq‬)”، مؤكدا على أن “المنصة شفافة، وإجراءات المفاضلة فيها عادلة، إذ تعتمد على معايير منصفة”.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 مواعيد التسليم

وفي ذات السياق، أوضحت المهندسة نازنين محمد وسو وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أن جميع المشمولين بقطع الأراضي 2022 في محافظات العراق سيتم تسليمهم قطع الأراضي السكنية المجانية وفقاً لمواعيد محددة، ونحن من خلال ما نسعى لتقديمه وتوضيحه لكم، يُمكنكم الإطلاع على جدول مواعيد تسليم قطع الأراضي السكنية المجانية في المحافظات العراقية حسب ما هو موضح داخل الصورة المرفقة. علماً أن الصورة المرفقة هي صورة قديمه تحتوي على مواعيد تسليم قطع الأراضي من العام الماضي.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية 2022

يُمكنكم الآن الإطلاع على أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 العراق الوجبة الجديدة من خلال الرابط الذي سنرفقه لكم بعد قليل والذي يحتوي على كشوف المشمولين بقطع الأراضي السكنية المجانية ، حيث ستعلن عنه وزارة الإسكان والإعمار ، كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي ٢٠٢٢ ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها في وقت سابق أثناء الإعلان عن إتاحة التقديم، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل وكل ما هو جديد خلال الوقت القادم. فيما يخص أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية المجانية في العراق بجميع المحافظات.

ويتم نشر أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية 2022 على شكل وجبات ، ويتم الإعلان عنها تدريجياً لكل محافظة على حدة، ونحن سنعمل على توفير الروابط الخاصة بكشوف المشمولين بقطع الأراضي بالعراق وقت ما سيتم تفعيلها من خلال وزارة الإسكان والإعمار عبر مشروع داري المرفق الرابط الخاص به بعاليه، وكانت الوزارة أكدت أنه خلال الأسبوعين الحاليين سيتم الإفراج عن الوجبات.

وجدير بالذكر أن وزارة الإعمار الإسكان والبلديات والأشغال العامة سوف ترسل لجميع المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الأولى والثانية رسائل قصيرة sms عبر رقم الهاتف الجوال المدون ضمن البيانات التي تم تدوينها أثناء عمليات التقديم على قطع الأراضي السكنية المجانية ٢٠٢٢، وذلك خلال الفترة القادمة، تزامناً مع إعلان أسماء المشمولين بقطع الأراضي الوجبة الأولى, الثانية في محافظات العراق.

المشمولين بقطع الأراضي

تحديث اليوم 10 نوفمبر 2022 : الكثير يطرح علينا بعض التساؤلات من خلال التعليقات الخاصة بهذه الصفحة، ولعل أبرز ما وردنا من تساؤلات حول أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 في بغداد وباقي المحافظات العراقية، شلون ابحث على اسمي، أريد أعرف اسمي طالع أو لا، وكيف أعرف اسمي طالع ضمن أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية المجانية 2022 في العراق.

ونود أن نذكركم أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة قد أعلنت عن الروابط التي تحتوي على كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي ، وهي ما أرفقناها بعاليه ، كما أوضحت الوزارة أن الأسماء يتم إعلانها في المحافظات بشكل تدريجي ووضعت جدول زمني لإعلان الأسماء المشمولة بقطع الأراضي السكنية، وهو ما قُمنا بتوضيحه أيضاً.

استعلام أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 داري dari.iq

ما زالت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية تنشر أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 في بغداد والأنبار وديالي وواسط ونينوي وصلاح الدين وكربلاء وباقي المحافظات العراقية بشكل متتالي حسب فترات الإعلان عنها لما هو موضح داخل الجدول الزمني المرفق بعاليه، ومن خلال تقارير متتالية سنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص الإعلان عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي.

وكانت منصة داري التابعة لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة قد أوضحت آلية الاستعلام عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2022 في بغداد والمحافظات العراقية، والتي تتمثل في الدخول عبر رابط منصة داري dari.iq ، ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم التعريف أو رقم الهاتف، ومن ثم اختيار أيقونة اطلب الرمز، فإذا كنت من المشمولين بقطع الأراضي السكنية 2021 ، سوف يظهر أمامك يوجد استمارة لهذا الاسم، وإذا لم تكن من ضمن المشمولين تظهر لك لا يوجد استمارة لهذا الاسم.

تحديث اليوم الخميس ومتابعة مستمرة: تُعلن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي 2021 في بابل ، وذلك وفقاً للجدولة الزمنية التي وضعتها بهدف الإعلان عن كشوف أسماء المشمولين بقطع الأراضي في محافظات العراق تباعاً، وقد ارفقنا بعاليه جدول مواعيد نشر وإعلان أسماء قطع الأراضي في العراق، بينما سيتم الإعلان عن باقي الأسماء حسب الترتيب المقرر لكل محافظة على حدة.

المشمولين بقطع الأراضي داري

من خلال ما نسعى لرصده وتقديمه، فقد أكدت مصادر مطلعة أنه من المتوقع إطلاق استمارة إلكترونية جديدة من أجل التسجيل في قطع الأراضي الجديدة التي ستعلن عنها الدولة قريباً، كما من المتوقع استكمال تسليم قطع الأراضي المتبقية على المواطنين المستوفين الشروط ممن قاموا بالتسجيل في الاستمارة الإلكترونية عبر منصة داري ، كما سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن قطع الأراضي 2022 ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.