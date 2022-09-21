نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 من بين أكثر ما يهتم بالاطلاع عليها قطاع عريض من المواطنين بالعراق، حيث أن الجهات الرسمية بحكومة العراق تلتزم بدعم فئاتٍ من المواطنين، وقد أعلن سيادة وزير العمل مجموعة من التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن، والتي نوضحها عبر سطور هذا التقرير لكل من يهمه أمر معرفة تفاصيل الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

أعلن السيد/ عادل حاشوش الركابي وهو وزير العمل بدولة العراق في مؤتمرٍ صحفي مقام من قبل هيئة الحماية الاجتماعية، والتي تترأسها السيدة/ سناء الموسوي بداية انطلاق تفعيل أمر الوجبة الثامنة، والكشف عن قائمة كاملة تضم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث أن تلك الأسماء هم المشمولين بالدعم، وبقيمة الرواتب المستحقة من الرعاية الاجتماعية.

معلومات حول دعم الرعاية الاجتماعية

أعلِن منذ وقت قصير عن الكشوف الرسمية، والتي تتضمن أسماء من سيتم منحهم كل امتيازات الرعاية الاجتماعية، وقد جاء ذلك يوم 20 من شهر سبتمبر الحالي، وقد تم الإعلان عن مختلف التفاصيل، وعن موعد استلام الرواتب من قبل الرعاية الاجتماعية

وفي ذات السياق، تم الفحص الجيد لمختلف الطلبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة، وذلك من قبل جهة وزارة العمل التي تتبع حكومة العراق، مع التأكد وبكل دقة من أن الطلبات التي صدر لها قرار بالموافقة قد حققت كافة المعايير المطلوبة، والتي تتواجد بنصوص اللوائح بقواعد البيانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

المزيد من التفاصيل حول الطلبات المقدمة

تقوم وزارة العمل بشكل يومي بالإعلان عن عدد مائة 100 اسم من أسماء المستفيدين، وسيتم إعلامهم عن كون طلباتهم قد قبلت، من خلال التواصل عبر الهاتف الجوال عن طريق رسائل الإس إم إس، على أن يتوجه الأشخاص من المستفيدين في اليوم التالي للمقر الرسمي للحماية الاجتماعية، وذلك من أجل استكمال الاستمارة الثانية.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا.