نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الحلم الأكبر] موعد سحب مسابقة الحلم الجديد 2022 للجائزة الأولى 100.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعرف تفاصيل موعد سحب مسابقة الحلم الجديد 2022 حيث أعلنت مسابقة الحلم عن موعد سحب مسابقة الحلم الجديد بشكل رسمي، وأكدت إدارة المسابقة أن الجائزة سوف تصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف دولار أمريكي وانه سوف يتم السحب عشوائيا و يتم ذلك على الهواء مباشرة أمام الجميع وبواسطة الإعلامي مصطفي الأغا. يمكنك التعرف على الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع الدول.

حيث يقوم الإعلامي الشهير بالاتصال على الفائز من خلال رقم الهاتف الخاص به، وإذ لم يقم الفائز بالرد على اتصاله سيتم السحب عشوائيا مجددا لاختيار فائز آخر من ضمن المتسابقين.

موعد سحب مسابقة الحلم الجديد 2022

أكدت إدارة مسابقة الحلم أنه تم تحديد مساء يوم الخميس القادم الذي يوافق اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر موعدا خاص بسحب مسابقة الحلم. وذلك خلال برنامج صدى الملاعب الذي يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر. وسوف يتم السحب على الهواء مباشرة لإثبات مدى صدق وشفافية المسابقة. يهمك التعرف بسهولة على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم الجديد 2022.

أعلنت المسابقة سابقا عن مجموعة من الشروط اللازم توافرها في الفائزين حتى يتمكنوا من الحصول على الجائزة. ومن أهم هذه الشروط ألا يقل عمر الفائز عن ثمانية عشر عاما. وألا يكون بينه وبين أحد العاملين في المسابقة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يرغب عدد كبير من المواطنين داخل الوطن العربي في الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى. حيث تتميز هذه المسابقة بالمصداقية، ويتابعها الكثير من الأفراد. وبالفعل حصل العديد على الجوائز التي غيرت مجرى حياتهم بشكل كبير، لذلك يتساءل العديد عن خطوات الاشتراك في هذه المسابقة.