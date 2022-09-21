[اڪــتــب اســمــڪ] اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 ديالى link

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عمر شويل - جدة نستعرض معكم الوصول إلى اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 ديالى، حيث تم نشر ملفات أسماء المشمولين في الوجبة الثامنة بالرعاية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الموقع الرسمي، وسنتابع معكم ففي هذا المقال كيفية معرفة اذا كنت مشمول برواتب الحماية الأجتماعية أم لا، حيث يمكننا أن نساعدكم في التعليقات أو يمكنكم استخراج النتيجة بأنفسكم باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف لمعرفة اسماء إعانة العاطلين عن العمل، وهذا عبر الرابط الذي ننشره لكم في الأسفل، وسنتعرف معكم متى توصل رسالة موعد التوجه إلى دائرة الحماية الاجتماعية في محافظة ديالي، فتابعوا موقع ثقفني الإخباري.

الدفعة الثانية من الوجبة الثامنة 2022

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتعاون مع هيئة الحمايه الاجتماعيه منذ أكثر من شهر عن فتح باب التسجيل في استمارة البيان السنوي للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر، وتقدمت مئات الآلاف من الأسر في جميع أنحاء العراق حيث تعرفنا معكم على الاعلان الخاص بالتسجيل والطريقة في موقع ثقفني.

حيث كثفت وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية جهودهما في استقبال الطلبات وفرزها، وهذا للتأكد من ان المتقدم تحت خط الفقر، وتم وضع معايير لجعل الأولولية دائما للمطلقات والأرامل والأيتام وكذلك العاطلين عن العمل ومنعدمي الدخل، وبعدها يأتي أصحاب الدخل المحدود في ترتيب الأولوية، وهذا حسب ما صرحت به رئيس هيئة الحمايه الإجتماعية سناء موسوي في المؤتمر الصفحي.

اسماء الرعاية الاجتماعية عن طريق النواب 2022

وبالفعل قامت الوزارة بنشر الدفعة الجديدة من الوجبه الثامنة في كافة المحافظات العراقية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث نشرت ملفات اكسل لكل محافظة يمكنكم الدخول إليها لمعرفة النتيجة الخاصة بكم، وتم نشر المحافظات التالية حتى الآن حسب ما جاء في الموقع، فتابع:

الانبار.

البصرة.

الديوانية.

المثنى.

النجف الاشرف.

بابل.

بغداد.

ديالى.

ذي قار.

صلاح الدين.

كربلاء.

كركوك.

ميسان.

نينوى.

واسط.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 ديالى

وفي حالة اذا كنتم من سكان محافظة ديالى العراقية، فنملك لكم بعد الإحصائيات بخصوصها، حيث تم قبول 14701 أسرة في المحافظة حتى الآن، وهذا حسب ما جاء في الكشف الذي يمكنكم الوصول له عبر متابعة الخطوات التالية:

اذهب إلى صفحة الوجبة الثامنة للمستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية عبر الرابط molsa.gov.iq .

. ثم انزل إلى الأسفل قليلا حتى تجد ديالى باللون الأزرق.

انقر على اسم المحافظة.

ينزل لك ملف بصيغة xlsx.

تقوم بفتحه.

اضغط على خاصية البحث واكتب اسمك الثلاثي (اسم الشخص الذي قام بعملية التسجيل).

اكتب اسمك للحصول على نتيجة الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة

وفي حالة اذا لم تكن لديك خلفية في التعامل مع ملفات اكسل الإلكترونية الخاصة بكشوف الوزارة، فلا داعي للقلق، حيث يمكننا أن نساعدك حصريا في موقع ثقفني ونبحث عن النتيجة نيابة عنك، وكل ما عليك فعل هذه الخطوات:

اكتب الاسم الثلاثي الخاص بك مع اسم الأم الثنائي.

ثم بعدها اكتب اسم المحافظة.

وسوف نرد عليك بعد عدة دقائق ونخرج لك النتيجة الخاصة بك.

وهذا خانة التعليقات في موقع ثقفني بالأسفل.

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