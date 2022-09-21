نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وبتروجيت الودية اليوم والقناة الناقلة للمباراة بجودة HD مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث من جماهير القلعة الحمراء وعشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الاهلي وبتروجيت الودية، حيث من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، ويستعد فيها النادي الأهلي لمباراته ضد نادي بتروجيت الرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات الهامة للفريق في موسمه الكروي الجديد 2022-2023، ويستعد فيها النادي الأهلى لموسم جديد بعدد من المباريات الهامة على مستوى الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر، وعلى المستوى القاري في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، السويسري كولر، وتعتبر مباراة النادي الأهلي ضد نادي بتروجيت الرياضي ضمن لقاءات الأهلى الودية خلال هذا الشهر الجاري.

موعد مباراة الاهلي وبتروجيت الودية

وترتفع معدلات البحث بشكل كبير من جماهير الأهلي حول موعد مباراة الاهلي وبتروجيت الودية، فنجد رغبة الجماهير في معرفة موعد المباراة لأنها تعد أولى مباريات الأهلى في موسمه الكروي الجديد 2022-2023، حيث ستبين هذه المباراة والتي هي من ضمن 3 مباريات ودية هذا الشهر مدى جاهزية واستعداد النادي الأهلي لهذا الموسم، ويواجه فريق الأهلي فريق بتروجيت اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الخامسة مساءاً بتوقيع المملكة العربية السعودية، وفي تمام السادسة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد بتروجيت، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، حيث طلب أن يخوض الفريق ثلاثة مباريات ودية هذا الشهر ليختبر فيها مدى استعداد الفريق للموسم الكروي الجديد، حيث يقابل اليوم فريق بتروجيت، ويوم الأحد المقبل 25 سبتمبر يقابل فريق أسوان، ثم ينهي هذا الشهر بمباراة ودية مع فريق طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر، وتقام مباراة اليوم الأربعاء بين الأهلى وبتروجيت على ملعب مختار التتش بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجيت

وبعد تحديد موعد مباراة الاهلي وبتروجيت الودية، تحصل قناة الأهلى على حقوق البث للمباراة وتقوم بنقل فعاليات مباراة الأهلى وبتروجيت اليوم على الهواء مباشرة وبشكل حصري، بجانب وجود استديو تحليلي بين الشوطين وفي نهاية المباراة من نجوم النادي الأهلي للتعليق على أحداث المباراة، والجدير بالذكر أن النادي الأهلى يعد الفريق الأكثر تتويجاً بالطولات في العالم في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والافريقية، ويعد من أكبر النوادي بمصر التي لها جمهور كبير من المشجعين، حيث حصد الفريق عدد 24 بطولة على مستوى قارة افريقيا، وحصوله على 42 درع لبطولة الدوري المصري الممتاز، وحصوله على 37 بطولة لكأس مصر، وحصده لبطولة السوبر المصري 11 مرة.