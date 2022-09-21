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عمر شويل - جدة صنع سيدنا نوح سفينة كبيرة الحجم بيده الكريم بأمر من الله سبحانه وتعالى ليحمل فيها كل من آمن معه من الناس وهذه السفينة هي معجزة سيدنا نوح عليه السلام، وعندما تنتهي نوح من أمر السفينة أمر الله السماء أن تمطر مطرا شديداً وأمر الأرض أن تنشق وتخرج الماء وأمر سيدنا نوح أن يحمل في السفينة من آمن معه وهم قلة ومن كل زوجين اثنين.

ماهو اسم الحيوان الوحيد الذي لم يصعد سفينة سيدنا نوح عليه السلام

فيريد الكل معرفة اسم الحيوان الوحيد الذي لم يركب سفينة سيدنا نوح وسنذكر اسم هذا الحيوان بعد ان نذكر من الذين ركبوا السفينة اولا:

وقد ركب سفينة سيدنا نوح من كل زوجين اثنين من الحيوانات والطيور والدواب وغيرها حتى تتكاثر وتنتج بعد ذلك وكل هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى.

يعد أول حيوان دخل السفينة هو طائر صغير الحجم يسمى الدرة وهذا الطائر يعد من فصيلة الببغاوات التي تحمل ألوان كثيرة في جسمها، وكان الحمار هو آخر حيوان دخل الي السفينه.

وذكر أن دخل الشيطان السفينة متعلق بطرف ذيل الحمار، انطلقت السفينة بعد أن نفذ سيدنا نوح أوامر الله وحمل فيها كل من آمن معه كما حمل فيها من كل زوجين اثنين.

ثم حدث بعد ذلك طوفان عظيم بأمر من الله سبحانه وتعالى أدى هذا الطوفان إلى موت جميع البشر والحيوانات والطيور وكل من علي وجه الأرض ولم يركب في سفينة نوح عليه السلام.

الحيوان الوحيد الذي لم يركب سفينة سيدنا نوح عليه السلام هو:

السمك فقد أخذ سيدنا نوح من الطيور والحيوانات ولم يأخذ من السمك في السفينة.

ماهي مواصفات سفينه سيدنا نوح

سفينة نوح هي المعجزة الخالدة على مر الأزمنة لسيدنا نوح عليه السلام، فهي سفينة ضخمة كبيرة الحجم والدليل على كبر حجمها أنها حملت من كل زوجين اثنين من الحيوانات والطيور والدواب وغيرها كما حملت سيدنا نوح عليه السلام وكل من آمن معه.

ولا نجد تفصيل أكثر من ذلك بشأن سفينة سيدنا نوح عن طوله وعرض وارتفاع السفينة مثلاً ولايهمنا هذا القول يهمنا أن نعرف أنها كانت بأمر من الله سبحانه تعالي وأنها معجزة سيدنا نوح.