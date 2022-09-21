“تأمين المركبات” أهم الخصومات ضمن عروض تأمين السيارات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92

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عمر شويل - جدة نتناول مع زوار موقعنا ثقفني اليوم أهم الخصومات بمناسبة العيد الوطني، حيث تعد عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني 92 أحد المميزات التي تشجع المواطنين في المملكة العربية السعودية على شراء سيارة جديدة، حيث يضمن لهم هذا التأمين راحة البال وعدم تحمل أعباء أي حوادث قد تتعرض لها السيارة فيغطي التأمين الشامل هذه الحوادث من حيث قيمة إصلاح السيارة أو قيمة السيارة كاملة في حالة تعرضها للتلف الكلي فإن التأمين يغطي الحوادث والسرقة، ولذلك تهتم شركات التأمين على السيارات في المملكة بتقديم عروض خاصة وتخفيضات مغرية لأصحاب السيارات احتفالا بـ اليوم الوطني 92، وللمزيد من التفاصيل حول الخصومات الجديدة ضمن عروض تأمين السيارات اليوم الوطني 92.
عروض قوية على تأمين السيارات بمناسبة اليوم الوطني
ينتظر المواطنين في المملكة معرفة الجديد فيما يخص عروض اليوم الوطني لتأمين السيارات حيث تتنافس الشركات فيها إبراز أفضل ما لديها وتقديم تخفيضات وعروض مغرية على جميع خدماتها ،ويمكن للمواطنين معرفة كافة العروض المقدمة من قبل شركات التأمين عن طريق موقع تأميني الرسمي ،حيث توجد عليه جميع عروض الشركات في المملكة مما يمكن صاحب السيارة من اختيار العرض المناسب له ولعل أبرز عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني، الشركة التعاونية التي تطرح خصم كبير على بوليصة تأمين السيارات والتي تبلغ 25%، خلاف تكافل الراجحي الذي يوفر للمواطنين أصحاب المركبات خصم على التأمين ضد الغير بقيمة 9% ، فيما توفر الشركة الأهلية خصم ايضا على تأمين السيارات بجنيع أنواعها بقيمة 9%.
شروط تأمين سيارة في المملكة العربية السعودية
حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة عدة شروط يجب توافرها لتأمين السيارات في حال رغبة المواطن بتأمين سيارته وقد جاءت هذه الشروط كما يلي:
- ضرورة القيام بسداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.
- يجب أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.
- يلزم أن يكون الفحص الدوري ساري.
- يتم سداد رسوم تجديد الاستمارة ورسوم التأخير في حالة حدوث تأخير والتي تبلغ 100 ريال عن كل سنة.
- تأمين السيارة يقدم للمواطن العديد من المميزات أهمها تغطية التكلفة العلاجية الطارئة وتكلفة النقل إلى الورشة وحوادث السرقة والحريق.
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