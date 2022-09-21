نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الجوازات 1444 للرجال jobs.sa موعد ورابط التسجيل في منصة ابشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الجوازات 1444 للرجال بعد أن تم الإعلان عن توفر وظائف عسكرية شاغرة للمواطنين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت إدارة القبول المركزي موعد فتح التسجيل في المديرية العامة للجوازات السعودية للرد على استفسار البعض فيما يتعلق بـ متى يفتح التسجيل في الجوازات 1444، ومن خلال المقال نوفر موعد فتح باب التقديم ورابط تقديم الجوازات ابشر للتوظيف الرسمي.

متى فتح تقديم الجوازات 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توفر وظائف شاغرة للرجال للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق بالمملكة، وخصصت هذه الوظائف للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء من داخل المملكة أو من خارجها.

وأكدت على أنه في حال الحصول على شهادة المؤهل الدراسي من خارج المملكة فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات، فمن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على الجوازات اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 28 صفر لعام 1444هـ.

يستمر التسجيل في وظائف الجوازات حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 3 ربيع الأول 1444هـ.

رابط تقديم الجوازات السعودية ابشر للتوظيف 1444

بعد أن حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي موعد بدء التقديم على وظائف الجوازات السعودية، فمن المقرر أن يتم تفعيل رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات بشكل تلقائي فور حلول الموعد للتسجيل، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم الجوازات 1444 للرجال (jobs.sa).

شروط التقديم على الجوازات السعودية 1444