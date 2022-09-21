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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الجوازات 1444 للرجال jobs.sa موعد ورابط التسجيل في منصة ابشر للتوظيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الجوازات 1444 للرجال بعد أن تم الإعلان عن توفر وظائف عسكرية شاغرة للمواطنين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت إدارة القبول المركزي موعد فتح التسجيل في المديرية العامة للجوازات السعودية للرد على استفسار البعض فيما يتعلق بـ متى يفتح التسجيل في الجوازات 1444، ومن خلال المقال نوفر موعد فتح باب التقديم ورابط تقديم الجوازات ابشر للتوظيف الرسمي.
متى فتح تقديم الجوازات 1444
تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توفر وظائف شاغرة للرجال للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق بالمملكة، وخصصت هذه الوظائف للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء من داخل المملكة أو من خارجها.
وأكدت على أنه في حال الحصول على شهادة المؤهل الدراسي من خارج المملكة فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات، فمن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل خلال الفترة الموضحة بالتالي:
- يبدأ التقديم على الجوازات اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 28 صفر لعام 1444هـ.
- يستمر التسجيل في وظائف الجوازات حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 3 ربيع الأول 1444هـ.
رابط تقديم الجوازات السعودية ابشر للتوظيف 1444
بعد أن حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي موعد بدء التقديم على وظائف الجوازات السعودية، فمن المقرر أن يتم تفعيل رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات بشكل تلقائي فور حلول الموعد للتسجيل، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:
رابط تقديم الجوازات 1444 للرجال (jobs.sa).
شروط التقديم على الجوازات السعودية 1444
- تم تخصيص وظائف الجوازات للمواطنين السعوديين أصلاً ومنشأ باستثناء من كانت نشأته مع والده أثناء خدمته للدولة في خارج المملكة.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- حسن السيرة والسلوك والسمعة
- ألا يكون قد حكم عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية.
- لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية لأي سبب.
- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.
- ألا يقل السن عند تقديم الجوازات 1444 عن 21 عام ولا يزيد 40 عام.
- في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.
- يتم تقديم الجوازات 1444 من خلال تسجيل دخول منصة ابشر للتوظيف.
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