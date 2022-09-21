[لـيـنـڪ] اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 بغداد الرصافة molsa.gov.iq

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عمر شويل - جدة نتابع معكم اسماء الرعاية الاجتمايعة 2022 بغداد الرصافة، حيث تم الإعلان الرسمي منذ ساعات من هيئة الحماية الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الوجبة الثامنة بالرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث ننشر لكم في هذا المقال رابط بوابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكترونية للوصول إلى أسماء كشف العاطلين عن العمل في محافظة بغداد العراقية سواء في الكرخ أو الرصافة، وكذلك يمكنكم تطبيق نفس الطريقة للوصول إلى نتائج محافظات مثل (البصرة، ذي قار، كربلاء، ديالى، كركوك، صلاح الدين، بابل، ميسان، نينوى، المثنى)، فتابعوا معنا في موقع ثقفني.

مؤتمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وقد تم عمل مؤتمر جديد في اليوم الاثنين الموافق 20 آيلول 2022، تم الاعلان فيه وبشكل رسمي عن اعداد الأسر التي تم قبولها في هذه الدفعة بالوجبة الثامنة بالعراق، والتي تخطت ال300 ألف أسرة، وقد أعلنت الوزارة ان كل محافظة ستخصص 100 أسرة كل أسبوع لاستكمال باقي الأوراق في الدوائر.

حيث أكدت السيدة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في العراق على عدة نقاط وهي: تم الإعلان عن جميع اسماء المقبولين في الكشوفات للوجبة الثامنة. سيتم الاعلان في الفترة القادمة عن وجبات جديدة بأسماء جديدة بالطبع بالنسبة للمتقدمين الجدد في استمارة الرعايه الاجتماعيه. ستقوم الوزارة بإرسال رسائل فيها الموعد الذي تقوم فيها الأسرة بالتوجه إلى دائرة الحماية في المحافظة الخاص بك لإكمال باقي الأوراق. في حالة اذا وجدت اسمك في كشف الوجبه، فلا حاجة للتوجه إلى الوزارة لمعرفة الموعد الخاص بك، فسوف يتم ارسال الرسالة إليك في غضون أسبوع. نوهت الجهات المسؤولة على عدم وجود أي رسوم أخرى غير الجرين كارد وهي 10 آلاف دينار، وأكدت بعدم دفع أي مبالغ مالية إضافية أو لأشخاص غير تابعين للوزارة.

استمارة الرعاية الاجتماعية 2022

وتهتم الحكومة العراقية بشكل كبير على دعم الفئات الأكثر احتياجا بها، وهذا حيث إن نسب الفقر والبطالة في العراق كبيرة للغاية في هذه السنوات والتي نسأل الله أن يفرجها على أهل العراق، ولهذا تقوم الحكومة بإطلاق عدة برامج لدعم الأسر تحت خط الفقر التي لا تمتلك دخلا ثابتا أو من الأيتام والأرامل والمطلقات، والتي من اهمها برنامج الرعاية الاجتماعية.

حيث يتم فرز اسماء المتقدمين في استمارة الرعاية الاجتماعية المشهورة بالبيان السنوي، وإدخال الفئات المحتاجة بالفعل إلى قاعدة بيانات الفقر، والتي تستفيد في نهاية المطاف برواتب شهرية مقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويتم إطلاق هذه الاستمارة كل عام لتحديث البيانات، وإدخال اسر جديدة وإخراج الأسر التي أصبحت فوق خط الفقر.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 بغداد الرصافة

وفي حالة اذا كنتم من سكان العاصمة بغداد، وتريدون معرفة اسماء وجبة الهيئة الجديدة، فما عليكم سوى متابعة الخطوات التي نشرحها لكم في موقعكم ثقفني الإلكتروني، وهذه الطريقة يمكنكم استخدامها للوصول إلى كافة المحافظات مع اختلاف بعض الخطوات البسيطة، فتابع: