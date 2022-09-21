نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [شوكت الرسالة] رابط اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية 2022 molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية، والتي تم الاعلان عنها منذ ساعات في كافة المحافظات، حيث تنزل الكشوف الخاصة ب أسماء المشمولين في الوجبه الثامنه الخاصة برواتب هيئة الحماية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين طريقة الوصول إلى الكشف الخاصة بالمحافظة من محافظات العراق سواء (بغداد، كركوك، بابل، نينوى، القادسية، كربلاء، صلاح الدين، ذي قار إلخ)، حيث واجه المئات مشكلة في الوصول إلى الكشوف في البوابة الإلكترونية للوزارة، والتي سنتعرف معكم على كيفية الوصول لها، وكذلك موعد إرسال رسالة التوجه إلى الدائرة لاستكمال الاجراءات، فتابع ثقفني.

الوجبة الثامنه العاطلين عن العمل

وقد بدأ التسجيل في استمارات البيان السنوي التي يتم دخول فيها المستفيدين في قاعدة بيانات الفقر والاستفادة من الإعانة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقية منذ 22 أغسطس 2022، وستستمر حتى 22 نوفمبر 2022، ويتم في خلال هذه الفترة فرز المتقدمين أولا بأول والاعلان عن الاسماء الخاصة بهم.

حيث أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في مؤتمر صحفي أقيم في يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، وهذا في المؤتمر الصفحي الذي حضر فيه وزير العدل سالار عبد الستار ورئيسة الهيئة سناء الموسوي، وتم الإعلان عن قبول 300 ألف أسرة في الرعايه، وبدون أن نطول عليكم، سنتابع معكم كيفية الوصول إلى الكشوف، وما هي باقي الاجراءات المتقبية بالنسبة إلى المقبولين.

رابط اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية

وقد تم إعلان جميع الأسماء اليوم الثلاثاء، وتم عمل نشر لها بشكل تدريجي عبر الدرايف الوزاري الذي سنتابع معكم كيفية الوصول له عبر الرابط الرسمي، وفي حالة اذا كنتم تريدون معرفتها بدون انترنت، فتوجهوا إلى دائرة الحماية الاجتماعية القريبة لكم، وقوموا بشراء الملفات الالكترونية، حيث ستحصلون على قرصين بهما كافة الأسماء.

وفي حالة الرغبة في عمل الاستعلام عن وجبة رقم 8 بالرعاية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت العالمية فتابع الخطوات.

اذهب إلى موقع بوابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي عبر الرابط الالكتروني molsa.gov.iq .

. اكتب رمز التحقق المرئي الظاهر لديك.

ثم انزل إلى الأخبار ومنها اضغط على خبر “كشوف اسماء المستفيدين من الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية”.

ستذهب إلى صفحة الأخبار الخاصة بها.

ابحث عن المحافظة الخاصة بك (الكرخ محافظة بغداد على سبيل المثال).

ثم تنقر على الرابط.

يفتح معك كشف pdf.

تبحث عن الاسم، اذا وجدته فهذا يعني ان الاسرة الخاصة بك ستسفيد براتب الراعابة الاجتماعية بالوجبة الجديدة.

متى تصل رسالة الرعاية الاجتماعية

وسوف تتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإرسال رسائل نصية إلى ارقام اسماء المستفيدن من الوجبة الثامنة المشمولين في الرعاية الاجتماعية الجديدة، سيتم التوضيح في هذه الرسالة أنك مقبول، والموعد الذي قامت الوزارة بتحديده لك للتوجه إلى دائرة الحماية الاجتماعية القريبة منك، وهذا لاستكمال باقي أوراق رواتب الرعاية.