نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوائم أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 على موقع وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء الرعاية الاجتماعية 2022 ، وحقيقة إعلان المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي موسع أمس الثلاثاء الموافق 20-9-2022، فما زلنا نتابع معكم عبر تقارير متتالية أهم وأخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث نرصد حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية خلال الساعات الماضية فيما يخص إعلان أسماء المشمولين بإعانة الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، وتعمل بعض الصفحات على نشر معلومات مغلوطة لما يخص إطلاق الوجبة الجديدة من أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، فهل تم بالفعل الإعلان عنها ونشرها.

اسماء المشمولين بإعانة الرعاية الاجتماعية 2022

تفاصيل إعلان أسماء المشمولين بإعانة الرعاية الاجتماعية 2022 ، قالت بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعت جميع المسجلين مراجعة كافة البيانات الخاصة بهم عبر شبكة الحماية الاجتماعية للتأكد أن أسمائهم تم طرحها، ولكن خرجت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لترد على ذلك.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 في ديالي، بغداد، واسط، صلاح الدين، كركوك، أربيل، اسماء الرعاية الاجتماعية الأنبار، بابل، البصرة، دهوك و القادسية، ذي قار، والسليمانية، كركوك، كربلاء واسماء الرعاية الاجتماعية 2022 المثني، والنجف، وباقي المحافظات العراقية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

أعلن معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار تقديم موعد إعلان أسماء المشمولين بإعانة الرعاية الاجتماعية لشهر سبتمبر ليكون يوم 20-9-2022 ، وجاء ذلك لمراعاة ظروف حظر التجول في البلاد وما تتعرض له تلك الشريحة من أضرار ناتجة عن هذه الظروف التي تمر بها البلاد بل والعالم أجمع، مُشيراً أن الوزارة أطلقت رواتب الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و350 ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى اكثر من 204 مليارات دينار عراقي.

وكان رد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على بعض الصفحات التي تقوم على نشر معلومات مغلوطة ليس لها من الصحة شيئ حيث أكدت وزارة العمل أنها تنفي صحة ما يتم تداوله عبر صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم (مصطفى آل عمران) توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة نشرت ما مضمونه دعوة المسجلين على الرعاية الاجتماعية من 2016 لغاية 2019 إلى مراجعة الرعاية للتأكد من أسماءهم).

إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf 2022

ونوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المواطنين إلى اعتماد موقع الوزارة الإلكتروني والصفحات الرسمية التابعة لها في متابعة آخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها أو ينشر أخبار مغلوطة عنها، لذا اقتضى التنويه.

ومن خلال متابعتنا المستمرة لما تقوم بنشرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فقد أعلن وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار عن إطلاق اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 لأكثر من مليون و(٣٩٠) ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى اكثر من ٢٠٤ مليارات دينار عراقي، ودعي وكالة القاضي سالار عبد الستار وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية جميع الأسر المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية لمراجعة منافذ الصرف الآلي لاستلام الرواتب الخاصة بهم.

تحديث: عقد وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار صباح أمس الثلاثاء 20-92022 مؤتمراً صحفياً موسعاً من أجل إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، رواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، وذلك وفقاً لسلم الرواتب الجديد لأكثر من مليون و400 ألف مستفيد من إجمالي مبلغ 298 مليار دينار عراقي، ودعي السيد الوزير جميع الأسر المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية لاستلام رواتبهم من المنافذ المعتمدة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة جميع المحافظات تباعاً

وتزامناً مع إطلاق قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 بالمحافظات العراقية تباعاً ، فمن خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يستطيع الجميع الإطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 بغداد, الرصافة, الكرخ, البصرة, ذي قار, ديالى, اسماء الرعاية الاجتماعية كربلاء, كركوك, ميسان, اسماء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2022 المثنى, النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار ,بابل ,صلاح الدين ,اسماء الرعاية الاجتماعية الكرخ الأولى ,الكرخ الثانية ,الكرخ الثالثة ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية ,الرصافة الثالثة ,السليمانية ,واسط اربيل , دهوك، وجميع المحافظات العراقية، بعد قليل.