نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022.. رابط كشوف المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، ما زلنا نواصل تقديم المزيد من التفاصيل والأخبار والمتابعة المستمرة لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث عقدت الوزارة مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022 ، وذلك من أجل الإعلان عن اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، فقد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار إطلاق كشوف اسماء الحماية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة بجميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساء اليوم، وسنوافيكم أدناه برابط موقع الوزارة الرسمي من أجل الإطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية pdf 2022 الوجبة الثامنة.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2022

اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 الوجبة الثامنة ، هو ما ينتظره ويترقبه جميه من قاموا بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية من خلال ملئ استمارة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً بالتعاون مع وزارة التخطيط والدراسات والمتابعة.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد الأسر التي تم إرسال أسمائهم لوزارة التخطيط قد بلغ 343954 أسرة تبين أن منها عدد 310789 ألف هم تحت خط الفقر وسيتم شمولهم براتب الحماية الاجتماعية. أما عدد الأسر التي أظهرت نتائج وزارة التخطيط أنها فوق مستوى خط الفقر فقد بلغ 33159 ألف أسرة ويحق لهم تقديد اعتراض على الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية.

وسيتم إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 بغداد, الرصافة, الكرخ, البصرة, ذي قار, ديالى, اسماء الرعاية الاجتماعية كربلاء, كركوك, ميسان, اسماء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2022 المثنى, النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار ,بابل ,صلاح الدين ,اسماء الرعاية الاجتماعية الكرخ الاولى ,الكرخ الثانية ,الكرخ الثالثة ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية ,الرصافة الثالثة ,السليمانية ,واسط اربيل , دهوك، وجميع المحافظات العراقية، بعد قليل.

كشوف اسماء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية pdf الوجبة الثامنة

كما أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، أنه سيتم الإعلان عن جميع كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة pdf ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022 على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرسمي على الإنترنت.

كما سيتم نشر اسماء المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية 2022-2023 الوجبة الثامنة عبر الصفحات الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصفحات التابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر ، وسيتمكن الجميع من الإطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية 2022-2023 الوجبة الثامنة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسنرفق الرابط الخاص به أدناه.

الجميع يُمكنه الإطلاع على كشوف اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة pdf من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وسنتابع معكم كل ما هو جديد خلال الساعات القادمة.

اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023

وفي ذات السياق، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن شمول الأسر سيكون حسب نسبة الفقر والتعداد السكاني في كافة المحافظات العراقية، مؤكداً أيضاً أن جميع المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية ممن سيتم الإعلان عنهم سيتلقون رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة من أجل المراجعة، وذلك حسب الجدولة الزمنية المقررة من وزارة التخطيط.

كما سيتم استقبال جميع المواطنين على مدار ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 pdf ، وذلك من أجل إصدار بطاقة الكي كارد أو البطاقة الذكية، ونوه وزير العمل على جميع المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للمراجعة النهائية التي سيتم الكشف عنها بشكل أسبوعي.