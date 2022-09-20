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عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022 وما هي الحدود الدنيا للبنين والبنات؟. اليوم 20 سبتمبر أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق قبول العام الجامعي 2022-2023م. وهنأ داود الطلاب وشكر القائمين على مكتب التنسيق. وقد أكد داود على أن الحد الأدنى الخاص بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة سيتم توحيده على مستوى منطقة (القاهرة – قبلي – بحري) حتى يتساوى جميع الطلاب والطالبات. وقد بلغ إجمالي عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية لهذا العام 93132 طالبا، وقد تقدم 78085 طالب منهم للتنسيق .

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2022

لا بد أن تدخل على موقع التنسيق الازهري الإلكتروني.

أدخل رقم جلوس الطالب وأيضاً الرقم السري.

بعد ذلك سيظهر لك اسم الكلية التي رشح الطالب إليها.

قم بطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب واحتفظ بها.

تنسيق الثانوية الازهرية 2022 الحد الأدنى للقبول بالكليات

أشار داود إلى أن الحد الأدنى للقبول بالكليات هي كالتالي:

الطب للبنين والبنات، القاهرة بنسبة 96.15% و (625) درجة.

الطب للبنات والبنين، دمياط بنسبة 95.38% و (620) درجة.

الطب للبنين والبنات، أسيوط بنسبة 94.77% و (616) درجة.

الصيدلة للبنين والبنات، القاهرة بنسبة 93.38% و (607) درجة.

الطب الأسنان للبنين والبنات، القاهرة بنسبة 94.62% و (615)درجة.

الهندسة للبنين والبنات، القاهرة بنسبة 90.92% و (591) درجة.

والهندسة للبنين، قنا بنسبة 89.85% و (584) درجة.

القسم الأدبي للبنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 59.21% و ( 373 ) درجة.

كلية الإعلام بنسبة 80.32%،( 506 ) درجة.

الشريعة والقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة 71.43%،( 450 ) درجة.

كلية التجارة بالقاهرة تخصص عام بنسبة 66.03%،( 416 ) درجة.

كلية التربية الرياضية بالقاهرة بنسبة 60.32%، ( 380 ) درجة.

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة 58.89%، ( 371 ) درجة.

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة 55.24%، ( 348 ) درجة.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بنسبة 59.37%، (374 ) درجة.

القسم العلمي بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام بنسبة 82%، ( 533 ) درجة.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام بنسبة 81.54%، ( 530 ) درجة.

اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 62.46%، ( 406 ) درجة.

معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة بنسبة 88.46%،( 575 ) درجة.

معهد إعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة بنسبة 87.08%، ( 566 ) درجة.

كلية الإعلام ( 499 ) بنسبة 76.77%، درجة.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة 72.46%، ( 471 ) درجة.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام بنسبة 75.23%، ( 489 ) درجة.

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام بنسبة58.31%، ( 379 ) درجة.

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة 53.08%، ( 435 ) درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية 2022، القسم العلمي بنات

كلية التمريض بنات بنسبة 90.15%، (586) درجة.

كلية العلوم تخصص عام 88.77%، ( 577 ) درجة.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر بنسبة 86.92%، ( 565 ) درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام بنسبة 85.08%، ( 553 ) درجة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 80.92%، (526) درجة.

تنسيق الثانوية الازهرية 2022، القسم الأدبي بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام بنسبة 87.46%، ( 551 ) درجة.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 82.38%، (519) درجة.

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 67.46%، ( 425 ) درجة.

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 70.16%، ( 442 ) درجة.

ومن خلال من خلال بوابة مصر الرقمية، سيتم فتح باب التعديل للترشيح للطلبة.حيث يتاح للطلبة الرغبات المناسبة لمجموعهم ومنطقتهم الجغرافية بناءً على الحد الأدنى يختار الطلبة الكليات التي يرغبوها ويضغطوا على تحويل. يطبع الطالب بطاقة الترشيح خاصته. سيتاح ذلك أيضاً إلى الطلبة الذين لم يستطيعوا تسجيل رغباتهم في كلا المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الحالي. ويفتح التحويل لمدة 48 ساعة بدءاً من صباح يوم الخميس 22- 9 إلى مساء يوم الجمعة 23- 9.

وطمأن مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني الطلاب الذين حصلوا على درجات من التظلمات، قد تمت إضافتها إلى المجموع قبل الترشيح. كم طمأن الطلاب وأولياء أمورهم ممن حصلوا على درجات بعد إعلان نتيجة التنسيق يتوجهوا إلى وحدة البيانات بالجامعة كي يتم تعديل ترشيحهم.