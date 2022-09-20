نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن هُنا رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للطلاب عبر موقع التنسيق الرسمي tansik برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للطلاب نقدمه لكم، حيث ما زالت نتائج البحث مستمرة حول معرفة نتائج تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولى والثانية وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها في الفترة القادمة سوف تعلن عن نتائج تقليل الاغتراب، وها هنا من خلال موقعنا ننقل لكم الخطوات الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها في إجراء استعلام صحيح عن نتائج تقليل الاغتراب لذلك العام الدراسي، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة النتيجة إلكترونيا من خلال استعلام الطالب المغترب باستخدامه بياناته الشخصية عبر منصة موقع التنسيق الرسمي.

الآن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للطلاب

يعيش طلاب المرحلة الأولى والثانية في أجواء من الترقب حول نتائج تقليل الاغتراب والتي يتوقع إعلانها في خلال ثلاثة أيام من غلق موقع التنسيق الرسمي الذي فتح أمام الطلاب منذ السابع والعشرين من أغسطس لكل من يرغب في تقديم طلب تقليل الاغتراب، وقد أعلن المشرف العام على مكتب التنسيق الرسمي السيد عطا أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثاني في موعد أقصاه السبت الموافق الثالث من سبتمبر لعام 2022 والتي يمكن معرفتها من خلال زيارة موقع تنسيق الرسمي ثم اتباع بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها إجراء استعلام آمن عن نتيجة تقليل الاغتراب.

خطوات الاستعلام عن نتائج تقليل الاغتراب

سوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان رسميا عن نتائج تقليل الاغتراب عبر موقع تنسيق الإلكتروني الخاص بها والتي يمكن الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يلزم الذهاب إلى موقع تنسيق الرسمي الإلكتروني.

ثم يتم تسجيل الدخول على هذا الموقع عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكبابة رمز المرور.

وبعد فتح الموقع أمامك قم بالنقر على اختيار نتيجة تقليل الاغتراب.

وسوف تفتح أمامك نافذة جديدة بها بعض الحقول الفارغة عليك تعبئتها بما هو مطلوب منك.

ثم قم بإدخال اسمك بشكل رباعي في الحقل المخصص له.

وادخل رقم جلوسك في الحقل المخصص له ويراعي الدقة في إدخال البيانات.

قم بتحديد الشعبة الدراسية التي كنت عليها سواي علمي أو أدبي.

ثم أدخل رقم بطاقتك الشخصية وحدد المحافظة التابع لها.

وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات قم بالنقر على زر عرض النتيجة سوف يجلب لك الموقع نتيجة تقليل الاغتراب فورا بناء على البيانات المدخلة.

ظهور نتائج تقليل الاغتراب 2022

لقد قام طلاب الثانوية العامة خلال الشهر الجاري بعد ظهور النتائج إلكترونيا والتقدم برغبات التنسيق بتقديم طلبات تقليل الاغتراب وبالفعل خلال الأسبوع الجاري ظهرت نتيجة تقليل الاغتراب 2022 حيث يمكن الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 للطلاب من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال استخدام رقم الجلوس للطالب والرقم السري الخاص به.