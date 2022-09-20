نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاشات نقابة المعلمين 2022 || تعرف على الموعد الرسمي لصرف المعاشات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المعلمين عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين 2022 ، حيث تعد ازمة تاخر المعاشات من ابرز المشكلات التى تقف امام مجلس نقابة المعلمين ويجب البحث عن حلول لهذه المشكلة ، بالتنسيق مع بنك الاسكان والتعمير سيتم محو اى عقبات تواجة المستحقيين اثناء عملية المعاش.

شروط الحصول على معاشات نقابة المعلمين

اليكم الشروط المطلوبة للتمكن من الحصول على معاشات نقابة المعلمين:

ان يكون المعلم مسدد رسم اشتراك النقابة.

بلوغ السن القانونى او بسبب العجز عن العمل قبل بلغ السن القانونى ويمكن اثبات ذلك بتقرير طبى.

يجب تتطبيق على الشخص القواعد التى تنص عليها اللائحة.

فى حالة المعلم عضو النقابة تصرف النقابة معاش الوفاه للوارثة.

معاشات نقابة المعلمين 2022

خلال اجتماع نقابة المعلمين بمجلس النقابة الفرعية للمعلمين فى محافظه المنوفية، صرح احدى المسؤلين عن النقابة ان تم الالتقاء برئيس التعليم فى مجلس النوابى الدكتور سامى هاشم وذلك للتعديل فى قانون المعلمين 79 لسنة 1969، وفقا لقانون النقابة والتعديلات فيه يساهم قانون النقابة فى حلى ازمة معاشات نقابة المعلمين، وذلك من خلال توفير موارد مالية مستقرة حيث كان كل عام يحال 40 الف معلم وبالتالى تزاداد عدد فئة المعاشات حيث وصلت الى 135 مليون بعد ان كانت 86 مليون جنية ، ومن مميزات صندوق الزمالة هو زيادة الميزة التامينية من حاولى 13الى 30 الف والاضافة الى صرف اعانة 20 الف جنية لاصحاب الامراض المستعصية وصرف 40 الف جنية فى حالة وفاة المعلم.

نسبة العجز في عدد المعلمين

خرج 6 الاف معلم من الخدمة خلال شهر اغسطس وحدوث 341 حالة وفاه فى شهر واحد وهو مايؤدى الى زيادة نسبة العجز، وذلك تم عقد مسابقة 30 الف معلم سنويا مؤكد ان هذة المسابقة تعمل على سد العجز المتواجد فى عدد المعلمين على مستوى الجهورية .

حالات استحقاق معاشات نقابة المعلمين

هناك العديد من الحالات لاستحقاق معاشات نقابة المعلمين منها بلوغ الشيخوخة، وانتهاء خدمة المؤمن علية، واثبات عدم وجود عمل اخر وفى حالة ثبوت العجز الجزئي المشار اليه يصدر لجنةمن رئيس هيئة بالاتفاق مع الوزراء المتخصصين ويكون من بين اعضائها ممثل عن التنظيم النقابى ويحدد القرار قواعد ونظام عمل اللجنة.