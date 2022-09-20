نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 رابط Azhar.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، والتي تزايدت معدلات البحث عن رابط Azhar.gov.eg الرسمي لموقع الأزهر الالكتروني من أجل الحصول علي نتائج. الالتحاق بالجامعات، وذلك بعد أن قام طلاب الثانوية الأزهرية بتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى والدور الثاني، حيث تظهر النتيجة لجميع الطلاب دفعة واحدة، ومن ثم نجد أن مشيخة الأزهر عقدت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر موتمر رسمي تم به إعلان النتيجة، ومن خلال هذا التقرير سوف تجد شرح توضيحي لطريقة استخراج نتائج الجامعات لطلاب الأزهر 2022.

الآن ظهرت نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

من أجل الاطلاع علي نتيجة جامعات الازهر 2022/2023 للطلاب الذي تقدموا لتسجيل الرغبات منذ ايام، وذلك بعد أن تقدم نحو 93123 الفالب وطالبة لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي، وتقدم منهم نحو 78085 طالب لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات الازهرية، هذا ونشير الي أن الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الالكتروني قد أشار إلي أن الطلاب المتظلمين وتحصلوا علي درجات إضافية تم اضافتها لهم بالفعل قيل توزيع التنسيق رسميا، واكد علي ذلك حتي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، لذلك عليك تتبع تلك الخطوات التي نستعرضها من خلال هذا التقرير المقدم لكم من موقع ثقفني

قم بزيارة رابط بوابة الأزهر الالكتروني.

سجل رقم جلوس الطالب واسم الطالب.

ادخل كود الطالب.

عليك نسخ بطاقة الترشيح وعمل 3 صور ضوئية منها للقيام بارفاقها في ملف دخول الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات

أما عن أبرز تلك الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الالتحاق بالجامعات، عليك فقط التعرف عليها من خلال متابعة قراءة هذا التقرير، حتي تقوم بتحضير تلك الأوراق في اسرع وقت ممكن وتكن علي أتم استعداد للتقديم للجامعات التي ترشح إليها الطالب

اصل شهادة الثانوية الأزهرية و 3 صور ضوئية منها.

بطاقة 6 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

شهادة ميلاد كمبيوتر مميكنة وحديثة اللصدار، و 3 صور ضوئية منها.

نموذج 2 جند من المدرية التابع لها الطالب.

بطاقة الرقم القومي 3 صور ضوئية منها.

6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية.

يقدم الطالب كافة الرسوم والمصروفات المطلوبة لنظام الانتظام والانتساب أثناء تقديم الأوراق.

تنسيق الأزهر 2022 بوابة الأزهر الالكتروني

الجدير بالذكر أن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر قد أعلن توحيد الحد الادنى لكليات الطب والأسنان والصيدلة في نفس المستوي الجغرافي، وذلك من منطلق حرص مشيخة الأزهر علي خلق توازن وتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات في الأزهر، وقد جاء الحد الادنى للقبول بكلية الطب 625 درجة.