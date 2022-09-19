نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدمة بحث عن اليوم الوطني السعودي ال 92 قصيرة.. يوم توحيد أراضي المملكة وتاسيسها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو اليوم الذي تم فيه توحيد أراضي المملكة معاً بقيادة ملكها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي يعتبر الملك الذي أسس المملكة العربية السعودية من جديد حيث استعاد الملك عاصمة بلاده “الرياض”، حيث حارب الملك لمدة تزيد عن 30 سنة لكي يوحد المملكة العربية السعودية وضم جنوب نجد وسدير والحجاز والقصير والوشم وعسير ومنطقة جازان، ثم أعاد الملك تسمية تلك البلاد تحت شعار واحد ومسمى واحد “المملكة العربية السعودية”، وهذا كان بتاريخ هجري 17 جمادى الأولى عام 1351، ولأهمية هذا اليوم اتخذته المملكة العربية السعودية عطلة رسمية كل عام من أجل إحياء ذكرى توحيد بلادهم. مقدمة بحث تعبيرية عن اليوم الوطني السعودي هذا اليوم من أهم أيام دولتنا، فهو اليوم الذي حاربنا كثيراً من أجل أن نحصل عليه وتم فيه توحيد دولتنا القوية، وهذه مقدمة لليوم الوطني السعودي الذي اتحدنا فيه وأصبح ذكرى لا تنسى.

الاتحاد قوة والتفرق ضعف، واليوم 23 سبتمبر هو اليوم الذي أصبحنا فيه دولة متحدة وقوية وهذا اليوم هو ذكرى كياننا الواحد وهذا بفضل الملك عبدالله بن آل سعود الذي حارب لأجلنا فيه بكل احترام، وسوف نتكلم اليوم عن أهمية اليوم الوطني لنا.

سأكتب لكم مقدمة عن اليوم الوطني السعودي وأعترف أنني لا أجد كلمات تعبر عن فرحة المواطنين السعوديين في هذا اليوم الذي جمعنا تحت راية واحدة وأصبحنا كيان واحد وأصبحنا دولة قوية.

اليوم هو الثالث والعشرين من شهر سبتمبر هذا اليوم المميز بالنسبة لنا جميعاً لما له من أهمية في حياتنا، فلولا اتحادنا في ذلك اليوم لما شعرنا بطمأنينة واستقرار الوطن، فكل معاناة مررنا بها تتلاشى بمجرد تذكرنا لجمعنا العظيم وتوحيد رايتنا تحت مسمى المملكة العربية السعودية. مقدمة بحث إِذاعية عن اليوم الوطني السعودي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنحن اليوم نحتفل بيومنا الوطني السعودي، فنحن اليوم نقف بكل فخر لإحياء ذكرى فخرنا وعزتنا ونهضتنا في كل المجالات فهذا اليوم يمثل فخراً لكل سعودي.

اليوم هو 23 سبتمبر ذكرى اليوم الوطني السعودي، يوم ميلاد بلادنا، هذا اليوم الذي حارب فيه الملك عبدالله آل سعود من أجل توحيد وقيام دولتنا القوية وميلاد عصر جديد من الاستقرار للبلاد منذ ذلك الحين.

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