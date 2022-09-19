نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‎رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه 2022 عبر بوابة التنسيق الرسمية tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة شغلت ‎نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى حيث يترقب 50 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية الازهرية نتيجة التنسيق لمعرفة الكليات المرشحين إليها وذلك بعد التسجيل من خلال مكتب التنسيق الالكترونى، وأعلنت جامعة الأزهر عن عدد الطلاب الذين من حقهم تسجيل الرغبات في تلك المرحلة، وهم حوالي 53915 طالبا من عدد الناجحين في الدور الأول بالشعبة العلمية والأدبية والعلوم الإسلامية.

نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه

تختلف نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه عن الثانوية العامة حيث ان تسجيل رغبات الثانوية العامة يكون على ثلاث مراحل وتظهر النتيجة بشكل منفصل، أما عن تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية تكون على شكل مراحل ولكن تظهر النتيجة بشكل مجمع، حيث يمكن فتح باب تسجيل الرغبات للدور الاول ويمكن تعديلها اثناء تسجيل رغبات الدور الثانى، وقد أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل فى المرحلة الثانية لـ تنسيق الأزهر 2022 يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر الجاري، واستمرت حتى يوم الجمعة 16 سبتمبر، وكان بإستطاعة الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات ضمن تنسيق الأزهر 2022، وسوف تبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق الأزهر 2022 بعد الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الثانية وأيضاُ لاستقبال الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل فى المرحلة الاولى والثانية أو للراغبين فى تغيير رغباتهم، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 57645 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية والعلمية.

معرفة نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه

وأتاحت وزارة التعليم العالي إمكانية الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الازهريه، وذلك لطلاب وطالبات الشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات كالآتي:

الدخول على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى .

. الدخول على تسجيل الرغبات.

اختيار الشهادة.

كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الموقع.

تسجيل قائمة الرغبات طبقاً للتوزيع الجغرافي.

الضغط على حفظ لانهاء التسجيل.

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الأزهرية 57.31%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب قسم أدبي نحو 50.97%، أما نسبة النجاح لقسم علمي بلغت 68.55%، ووصلت نسبة نجاح الطلاب في شعبة علوم إسلامية 97%، وتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الدور الأول، ثم فتح باب تسجيل الرغبات للدور الثاني مع وجود إمكانية في التعديل للدور الأول، تم فتح باب تسجيل الرغبات قبل انتهاء الأسبوع الثاني من سبتمبر، على أن تظهر النتيجة في منتصف الشهر، لإتاحة الفرصة كاملة للطلاب لإنهاء إجراءات التقديم قبل بداية العام الدراسي في 1 أكتوبر 2023\2022.

وقد أعلنت جامعة الأزهر مؤخراً عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة التنسيق، وذلك عند غلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثاني والمتخلفين من طلاب الدور الأول، وذكرت بعض الأوراق المطلوبة اللازمة عند التقديم في كليات جامعة الأزهر عقب ظهور نتيجة التنسيق وهي كالآتي: