نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم الحدود برقم الهوية الوطنية ورقم الجواز عبر منصة ابشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاستعلام عن رقم الحدود من أبرز الأمور التي تصدرت محركات البحث في الأيام القليلة الماضية، وذلك فور تصريح هيئة الجوازات في المملكة العربية السعودية عن إتاحتها لإمكانية حصول المواطنين على رقم حدودي بدون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات والانتظار في الطوابير، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كافة المعلومات حول هذا الموضوع.

الاستعلام عن رقم الحدود

قبل التعرف على كيفية الاستفسار عن رقم الحدود سوف نوضح لكم المعلومات الكاملة عن هذه الخدمة في النقاط التالية:

تعتبر خدمة رقم الحدود هي أحد الخدمات التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية للمقيمين.

الغرض من هذه الخدمة هو تسهيل إمكانية حصول المقيمين على وثيقة خاصة بإقامتهم مع سهولة تجديدها قبل موعد الانتهاء.

وذلك بغرض تجنب المقيمين من التعرض لأي مساءلة قانونية أو دفع غرامات مالية.

معرفة رقم الحدود من أبشر

هناك عدة خطوات يمكن اتباعها من أجل التعرف على رقم الحدود من أبشر، وذلك كما يلي:

في البداية يجب الانتقال الى الموقع الرسمي لمنصة أبشر للأفراد.

بعد ذلك يتم القيام بكتابة كافة المعلومات حول الهوية الوطنية وجواز السفر.

ثم يتم تحديد البلد وإدخال الرمز المرئي.

بعد ذلك يتم الدخول على زر الاستعلام من أجل معرفة كافة التفاصيل حول رقم الحدود الخاص بالمقيم.

معرفة رقم الحدود من رقم الجواز

يمكن للمقيم الاستعلام عن رقم الحدود الخاص به عن طريق رقم الجواز وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا لابد من القيام بالدخول إلى منصة أبشر وبعدها تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالدخول على خيار أبشر الأفراد ومن بعدها قم بإدخال معلومات التسجيل.

ثم قم باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الالكترونية.

بعد ذلك قم بالدخول على زر الاستعلام للزائرين.

ثم قم بعد ذلك بإدخال رقم جواز السفر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

بينما سيتطلب منك إدخال البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد وتاريخ إصدار جواز السفر.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

ثم قم بالدخول على زر الاستعلام وسوف تظهر امامك كافة التفاصيل حول رقم الحدود الخاص بالمقيم.

الاستعلام عن رقم الحدود عبر الانترنت من خلال منصة أبشر

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرفنا على كافة المعلومات حول الاستعلام عن رقم الحدود سواء من خلال منصة أبشر أو من خلال رقم الجواز.