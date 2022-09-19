نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 92 درعه تقدم عروض وتخفيضات على اجمل العطور والاكسسوارت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 تستمر العروض المقدمة من الأسواق السعودية، وفي هذا المقال سنتحدث على سوق درعه، حيث قام بنشر بعض العروض الخاصة بمنتجات التجميل ومنتجات العطور، ويوافق تلك العروض في يوم 23 سبتمبر وهو اليوم الوطني السعودي، يقوم كافة المواطنين بالتنزه والذهاب إلى المولات الكبرى وشراء ما يلزمهم في هذا اليوم، حيث قد تصل الخصومات إلى 50% وهذا لا يتكرر دائما، بل تكون مرة واحدة في العام، لذلك تابعونا لمعرفة أهم الخصومات على المنتجات التجميلية.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 درعة

لكي تستفيد من كافة العروض المقدمة من درعه اليوم الوطني، عليك أن تتجه إلى زيارة المتجر الإلكتروني، ورؤية كل ما يتم تقديمه من خصومات، كما أن الخصومات تشمل عروض ذات صناعة فرنسية وجودة عالية:

عطر من ماركة اس نيش ذا، حجم 100 ملل سعره 320 ريال سعودي، وبعد الخصم جاء بسعر 160 ريال سعود.

عطر من براند لورنا حجمه 100 ملل سعره 260 ريال سعودي، وبعد الخصم يصل إلى 160 ريال سعودي.

كما توجد العديد من العروض على المنتجات العطر الأخرى مثل عطر هيفير سعره 75 ريال سعودي.

كذلك جاء سعر عطر بليز حجمه 300 ملل بسعر 150 ريال سعودي وذلك بعد الخصم.

عروض درعه على مواد التجميل والإكسسوارات

نستمر في ذكر عروض درعه اليوم الوطني السعودي 92 وتأتي العروض كالتالي: