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عمر شويل - جدة كم باقي على نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وإعلان نتيجة استحقاق الأهلية لدفعة هذا الشهر 2022، ورقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد، هما من أهم الموضوعات بحثاً الآن بالمملكة، ويجب الإشارة إلى أن برنامج للضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa قد أعلن سابقاً عن ألية الإيداع بالمصارف وصرف الدفعة الأولى والثانية، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سرعة إنجاز نتيجة أهلية الدفعة الثالثة، لم قاموا بالتسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو من خلال النفاذ الوطني الموحد الرئيسية، أما عن ألية إيداع وصرف معاش الضمان لهذا الشهر، فستتم كما تم سابقاً للدفعتين الأولى والثانية، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية لمستفيدي برنامج الضمان المطور الجديد.

كم باقي على نزول إيداع راتب الضمان المطور sbis.hrsdgo.v.sa عقوبات رادعة لمخالفة شروط الاستحقاق

كما تجدر الإشارة إلى أن التسجيل الجديد على يزال متاح على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحل محل المنظومة القديمة للضمان، وجميع ما سبق من الموضعات التي تحتاج إلى إجابات تفصيلية لها، خاصة بعد استقرار الأمر على أن يكون نظام الضمان الاجتماعي المطور هو المظلة الحقيقة للحماية الاجتماعية التي ستشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية والمُستحقة للدعم المادي بجميع ربوع المملكة.

متى موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور

يتم الصرف ونزول إيداعات الراتب لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم يوم الأحد الموافق ثاني أيام شهر أكتوبر 2022، وهو الموافق اليوم السادس من شهر ربيع أول 1444، ويجب التنوية إلى أنه قد مد فترة التسجيل للضمان المطور للمستفيدين من الضمان القديم إلى شهر أكتوبر القادم 2022، أما التسجيل للمستفيدين الجدد فهو مفتوح بدون سقف زمني.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأخر الأخبار

ويجب الإشارة إلى أن شروط أهلية منظومة الدعم الجديدة للضمان الاجتماعي هدفها تحويل المجتمع السعودي من الفئات الأولى برعاية أولي الأمر بالمملكة، تحويله إلى مجتمع مُنتج، ولا ينتظر تقديم الدغم المالي فقط، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات أفراد الأسر المستحقة لدعم الضمان، مما يساعدهم على إيجاد فرص عمل تناسب مهارتهم وقدراتهم التي اكتسبوها من خلال تلك البرامج التدريبية، وهذا يعود بالنفع على تلك الأسر التي سيتحسن دخلها لتنعم بالاستقرار الذي تنشده الحكومة السعودية.

معايير وشروط الاستحقاق والأهلية لصرف الضمان الاجتماعي المطور

هذا وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط يتم على أساسها تحديد الأسر المستحقة لدعم الضمان المطور، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور والفرق بينه وبين النظام القديم

ومن الجديد بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور يختلف عن النظام القديم في العديد نت الأمور، فالنظام الجديد معني بالأسرة كوحدة واحدة، على عكس النظام القديم الذي كان معني بالفرد، حيث أنه سيكون لكل أسرة من الأسر المستحقة والتي تسكن في مسكن واحد الحق في الصرف بناء على إجمالي دخل الأسرة بجميع أفرادها، وعدد أفراد تلك الأسرة، وأنه سيكون هناك حد مانع لدخل الأسرة يمنع استحقاق الأسر التي يزيد دخلها عن هذا الحد المانع.

نزول نتائج أهلية الضمان المطور “تم التحقق بنجاح إبيان الضمان”

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022، كما يمكن أن تمتد إلى أوائل شهر أكتوبر 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية ، لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

معايير رفض الأهلية في منظومة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة

من يزيد دخل أسرته عن الحد المانع.

تسجيل بيانات غير صحيحة تُخالف البيانات المُسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

عدم تحري الدقة في المعلومات عند التسجيل

تسجيل رقم الهاتف خاطئ مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

عدم القيام بالتسجيل على رابط التسجيل الجديد الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

عدم استقلالية الفرد بمسكن مستقل عن أسرته.

للأرملة والمطلقة يجب عليها أن تكون في مسكن مستقل حنى تتمكن من الحصول على أهلية الضمان المُطور.

الحد المالي الذي يمنع الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال رقم الهاتف المجاني الموحد للضمان الاجتماعي المطور وطرق التواصل الرقم الموحد للضمان الاجتماعي : 19911. هاتف الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني: 8001222777 التواصل على الرقم المباشر: 0112915588. على الرقم: 2033333. الاتصال على الرقم: 0802007200.

رابط وطريقة التقديم والتسجيل الجديد بالضمان الاجتماعي المطور (نفاذ)

يتم تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يتم الحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

العقوبة على مخالفة شروط التسجيل لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

وتجدر الإشارة إلى انه قد تم صرف وإيداع راتب الضمان الاجتماعي لمستحقي معاش الضمان ممن ثبُتت أهليتهم لاستحقاق الدعم، وكذلك نزول وصرف وإيداع الدفعة الثانية، ومن المتوقع إصدار نتائج أهلية الدفعة الثالثة خلال أيام قليلة، حيث صرح مصدر مسؤول بأن نزول راتب الضمان وإيداعه بحسابات العملاء للدفعة الثالثة قد تتم خلال هذا الأسبوعـ كما تم التواصل برسائل نصية على هواتف المستحقين من أصحاب الأسر السعودية، ونفس العدد شملهم استحقاق الأهلية من خلال الرسائل النصية.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

هذا ونكون قد تناولنا في هذا التقرير العديد من المعلومات وأخر الأخبار والمستجدات التي تخص برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكيفية التسجيل على منصة الدعم ولحماية الاجتماعية عبر النفاذ الوطني الموحد، وشرحنا الفرق بين نظام الضمان الجديد المطور والنظام السابق القديم، وفي حال كان لديكم أي استفسار يخص الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فقط اترك تعليق بما ترغب في الاستفسار عنه.