نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي 1444 وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي 1444 محدد لها عدد من المعايير والضوابط على أساسها يقوم المتقدم بالتقديم على حساب الضمان الاجتماعي سواء كان يدرس في الجامعة أو المعهد الذي يتكفل به الضمان الاجتماعي نظام الدراسة يبدأ من مقر الجامعة التي سوف تقوم بهذا الأمر من خلال الرابط الالكتروني والتي تقوم الجامعة بتوضيحه والتي يشملها الضمان فبذلك اصبح التقديم بهذه الطريقة فقط وتتم حالات التقديم على الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي بطريقة سرية ولا يتم الإفصاح عن اسم الطالب أو أي بيانات تابعة له ولكن لا يعني التقديم على الدراسة القبول بالفعل حيث تعرض كافة الطلبات على وزارة الموارد البشرية وتقوم بفحص هذه الطلبات ثم الرد بالقبول أو الرفض.

شروط الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي

نجد شروط وضوابط إليه الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي والتي بناء عليها يتم التقديم على الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي سواء كان يدرس الطالب في الجامعة أو المعهد بشرط أن يكون يشملها الضمان الاجتماعي والشروط كالاتي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة بشكل دائم.

يشترط أن يكون المتقدم تابع لأسرة الضمان الاجتماعي.

تقبل طلبات المسجونين في حالة أن تكون فتره السجن لا تزيد عن عام.

أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان من جانب أن يكون والد المتقدم أو ابن المتقدم أو أحد من زوجاته أو بناته.

أن يكون مسجل في احدي جمعيات رعاية الأيتام التابعة للجمعيات الخيرية في المملكة السعودية.

الدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من شروطها أن يكون للمتقدم متبقي له أقل من 14 ساعة بالجامعة ما يوازي ثمن أصول دراسية.

شروط الدراسة على حساب الضمان الاجتماعي في جامعة الملك عبد العزيز ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 2.75 سواء كان للدراسة بشكل كامل على حساب الضمان أو في حال تخفيض رسوم الدراسية.

الفئات المستحقة على حساب الضمان الاجتماعي

الطالبات التي ليس لديهم عائل ولم يسبق لهن الزواج. الأيتام التابعين لاحدي الجمعيات الخيرية. جميع المطلقات والأرامل سواء من زوج سعودي أو اجنبي ولهم أبناء وبنات. الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وليس لها من يعولها. من هم ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يحصلون على تخفيض 50% فقط من الرسوم الأساسية. الطالب الذي يتخطى عمره عن 18 عاما ويدرس حتى الآن. أيضا الطالب الذي يزيد عمره عن 26 عاما ولا يتوافر لديه المقدرة على العمل لأسباب قد تم أثباتها بشكل رسمي. كذلك الذين يحملون بطاقات تنقل.

طريقة التقديم للدراسة على حساب الضمان الاجتماعي