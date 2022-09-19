نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات لعبة GTA 6 || موعد نزول لعبة GTA 6 وطريقة تحميل اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت العديد من مقاطع الفيديو المسربة العديد من الأحداث والوقائع التي تتضمنها لعبة GTA 6، حيث استيقظ عشاق لعبة جاتا الشهيرة على أكثر من 90 مقطع فيديو مسرب يحتوى على العديد من أحداث الموسم الجديد من اللعبة، حيث نشر الحساب الشخصي الخاص بأحد المحترفين من مخترقي الحسابات هذه المقاطع الخاصة بلعبة GTA VI، حيث تأكد في هذه المقاطع المصورة ما تم تسريبه في أوقات سابقة عن اعتماد اللعبة على زيادة العناصر النسائية في أبطال اللعبة، وقررت شركة Rockstar زيادة تضمين العنصر النسائي في الموسم السادس من اللعبة.

وكشفت الفيديوهات المسربة حول الإصدار الخامس من GTA أن هناك العديد من التطوير في تصميم اللعبة، حيث ظهرت العديد من التحديثات في في مباني اللعبة ونظام الجرافيك، وكذلك في تصميم العديد من البيئات الداخلية للعبة الشهيرة، كما قامت شركة روك ستار بعمل العديد من التعديلات في حركة اللاعبين، كما أظهر مقطع من المقاطع التسعين أحد الشباب وإحدى الفتيات وهما يقومان بسرقة أحد المطاعم في البيئات الافتراضية الجديدة التي تم تضمنيها داخل الإصدار الخامس من اللعبة.

أما عن الموسم السادس من GTA فقد كشف حساب المخترق عن العديد من الأكواد الخاصة بالإصدار السادس من اللعبة، وأوضح أنه سوف يقوم بالكشف عن الفيديوهات الخاصة بالإصدار السادس للعبة فور إنتاجها من الشركة وقبل الإعلان الرسمي عنها، ومازال حتى الآن موعد إعلان هذه الفيديوهات غامضا حتى الآن.

موعد نزول لعبة GTA 6

أما عن موعد نزول اللعبة في إصدارها السادس فحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لنزولها للمستخدمين، وإن كان أغلب المتابعين يعتقدون أن الإصدار السادس من اللعبة سوف يكون متاحا للمستخدمين في الأشهر الأخيرة من العام الميلادي القادم 2024، وذهب أحد متابعي اللعبة أن الإصدار السادس من هذه اللعبة سيكون متاحبا بداية من سبتمبر 2024، ويعتمد الإصدار الجديد من اللعبة على بطاقة رسوميات من طراز نيفيديا من إصدار RTX 3080 وإصدار RTX 3060 TI، وسوف تدور أحداث الموسم الجديد من اللعبة داخل مدينة ميامي الأمريكية أيضا ولكن في خريطة جديدة بالكامل.