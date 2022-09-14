طريقة توزيع درجات نظام مسارات الجديدة للطلاب في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة توزيع درجات نظام مسار الجديد، أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن وجود نظام تعليمي جديد لطلاب المسارات في المدارس في السعودية مما عمل على اختلاف في نظام توزيع درجات الطلاب على مدار العام الدراسي والذي أدى إلى بحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة توزيع الدرجات الجديدة والتي هي عبارة عن طريقة جديدة بسيطة وميسرة تتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي في الفترة الحالية ولمعرفة طريقة توزيع درجات الطلاب في المسارات التعليمية 1444 تابعوا معنا.

آلية توزيع الدرجات بنظام المسارات التعليمية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن طريقة توزيع درجات الطلاب بنظام المسارات مختلف قليلًا عن السابق بالآلية القادمة:

الأعمال الفصلية لطلاب مرحلة الثانوية درجاتها 45 درجة كاملة.

الاختبار النظري لنهاية الفصل الدراسي درجاته 40 درجة.

أما الاختبار العملي فإن درجته 10 درجات فقط.

بالنسبة للحضور والغياب لكل طالب فإنه قد تقرر أن تكون درجاته 5 درجات.

نظام مسارات التعليمي الجديد في السعودية

تم توفير نظام المسارات للطلاب في السعودية منذ فترة قصيرة وهو مخصص لطلاب مرحلة الثانوية العامة وبهذا النظام يختر الطالب المسار التعليمي الراغب به حسب الميول والمهارات التي يمتلكها ويرغب في أن يعمل بها مستقبلًا ويكون العام الدراسي بالنسبة للمسارات عبارة عن ثلاث فصول دراسية لمدة ثلاث سنوات متصلة هي مدة الدراسة في مرحلة المسار وفي النهاية يكون مجمل الفصول الدراسية تسع فصول وبعد الانتهاء من الدراسة يدرس الطالب لسنة دراسية واحدة مشتركة ثم يعمل الطالب بالتخصص الذي درسه في السنوات السابقة.

مسارات نظام مسار الجديد

أما عن المسارات المتاحة بنظام المسار الجديد لطلاب الثانوية العامة فهي عبارة عن خمس مسارات أساسية يختر الطالب المسار الذي يرغبه للدراسة وهم:

الحاسب والهندسة. صحة وحياة. عام. إدارة أعمال. شرعي.

تلك المسارات المختلفة توفر للطلاب فرص تعليمية مختلفة عن بعضها البعض حسب ميول الطالب وقدراته في النهاية، وما يميز نظام المسارات أنه بعد انتهاء دراسة الطلاب يتجه إلى العمل مباشرة بدون الحاجة إلى أي مجهود على أن يتخطى جميع الاختبارات المحددة له وإثبات تفوقه في العمل فيما بعد.