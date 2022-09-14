نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات والمعاهد المتاحة لنظام ال3 سنوات وخطوات تسجيل الرغبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات والمعاهد المتاحة، ينتظر الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية بجميع الأنظمة 3 و 5 سنوات الإعلان عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات، هذا بعد أن كان من المقرر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وكان آخر يوم للتسجيل يوم الجمعة بعد ان تم مد موعد التقديم، كما أعلن مكتب التنسيق عن فتح باب التقديم في اختبارات القدرات للكليات لطلاب الدبلومات الفنية وذلك بدء من يوم الاثنين 5 سبتمبر حتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، وبالفعل تم عقد الاختبارات في يوم 8 و 9 سبتمبر، مازالت حتى الآن وزارة التعليم العالي لم تحدد موعد فتح باب تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية ولكنها تؤكد على وجود أماكن كثيرة في مختلف الجامعات لطلاب الدبلومات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ما زال تنسيق الدبلومات الفنية يتصدر جميع محركات البحث من قبل جميع الطلاب والطالبات الذين يترقبون إعلان فتح باب تسجيل رغبات التنسيق، لأنهم يريدون الاطمئنان من وجود أماكن متاحة في الكليات والمعاهد، فقد أكد مكتب التنسيق و وزارة التعليم العالي أن هناك نسبة محددة لطلاب الدبلومات الفنية وهي 10% لتوفير أماكن في الجامعات والكليات.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

لقد وضع مكتب التنسيق موقع الكتروني لكي يستطيع الطلاب تسجيل الرغبات من خلاله، يؤكد المكتب أن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لتسجيل الرغبات سواء لطلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات بعد تفعيل رابط التنسيق بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

قم بالضغط على أيقونة تنسيق طلاب الدبلومات.

بعد ذلك سيتطلب منك تحديد نوع الدبلومة (الزراعي، الصناعي، التجاري، الفني).

قم بإدخال البيانات المطلوبة من (المجموع الكلي للطلاب و الإسم، رقم الجلوس، الرقم السري).

على الطالب القيام بتسجيل الرغبات بحد أقصى 75 رغبة.

ثم النقر على أيقونة حفظ.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2022

هناك الكثير من الجامعات والكليات و المعاهد المتاحة لتقديم طلاب الدبلومات الفنية، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب 50%، الكليات هي: