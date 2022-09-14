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عمر شويل - جدة رابط الإستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس 1444 حوافز مالية كبيرة وترقيات للمعلمين في لائحة الوظائف الجديدة التي تم الكشف عنها من قبل وزارة التعليم، السعودية للعاملين في الوظائف التعليمية بعد أن تم الإنتهاء من عملية تسكين أكثر من 520 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية في سلم الرواتب الجديد للمعلمين والمعلمات عقب سلسلة من العمليات الخاصة بالموارد البشرية والتعليم العام والشؤون المدرسية والتحول الرقمي، كما نوهت وزارة التعليم من خلال الخدمة الذاتية عبر نظام فارس لمعرفة الحالة الوظيفة والمرتبة الخاصة بالمعلمين والمعلمات.

رابط الإستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس 1444

أعلنت وزارة المالية اليوم حوافز مالية كبيرة للمعلمين في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، حيث أكدت لائحة الوظائف الجديدة تساهم في الارتقاء بمهارات المعلمين وخلق بيئة تنافسية جديدة للمعلمين والمعلمات، وأعلنت وزارة المالية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اللائحة التعليمية سعت على عدم خفض صافي الراتب الشهري إلي جميع العاملين في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى الحوافز المالية الكبيرة وذلك للوظائف القيادية في المدارس وأيضا الوظائف الإشرافية في المنظومة التعليمية، لذا يمكنكم الإطلاع على كافة الترقيات الجديدة والحوافز المالية التي تم الكشف عنها من خلال الدخول على رابط نظام فارس الجديد.

ثلاث جهات تقوم بالأشراف علي تنفيذ اللائحة الجديدة

كما أكد الأستاذ “ماجد بن بتال” وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي أهمية اجتياز الرخصة المهنية للمعلمين، التي من شأنها تتم الترقيات للمعلمين والمعلمات، حيث أكدت أن اللائحة التعليمية الجديدة سمحت بالترقيات من معلم إلي معلم أول أو الدرجة التالية في نظام سلم الترقيات دون الحاجة إلي وجود أماكن شاغرة علي درجات الترقية، حيث يتم الترقيات طبقا إلي الرقم الوظيفي إلي المعلمين والمعلمات، كما أوضح أن ثلاث جهات تقوم بالاشراف علي تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني ووزارة المالية السعودية ووزارة التعليم، وتسعى الثلاث جهات بتنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة من أجل تحسين نواتج المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تنافسية جديدة للمعلمين والمعلمات، كما تسعي وزارة التعليم في تقديم مبدأ المساواة والعدالة بين المعلمين والمعلمات، مما يساعد في زيادة رواتب المعلمين.

نظام فارس لمعرفة البدلات والحوافز الجديدة

كما أوضحت الهيئة علي طريقة الاستعلام عن الدرجات المالية والحوافز من خلال نظام فارس عبر الخدمة الذاتية التابعة لنظام فارس، حيث يتطلب من المعلمين تسجيل الدخول في نظام فارس بحساب المعلم واختبار الخدمة الذاتية ومنها إختيار خدمات الرواتب والبدلات ثم استخراج تعريف الراتب وتحديد نوع التعريف.

موعد تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني بدء تنفيذ قرار اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة، التي اقراها وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة البت في القوانين واللوائح السابق، على أن تسري هذه الخدمة على الذين ينطبق عليهم الشروط والأحكام.

وصلنا لختام شرح رابط الإستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس 1444.