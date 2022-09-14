نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و5 سنوات دبلوم تجاري وصناعي وزراعي وسياحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، يبحث طلبة وطالبت الدبلوم الفني حول تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والذي يعد من بين أهم المراحل التي تتعلق بتوزيعهم على الكليات والجامعات المصرية الخاصة بهم، والكثير منهم بصدد الترقب لبدء انطلاق مرحلة التنسيق، ومن خلال التوجه للموقع الإلكتروني الخاص بمكتب التنسيق يستطيع الطالب الحاصل على الحد الأدنى المقبول من المجموع، القيام بخطوة تسجيل الرغبات، ثم الانتظار بعد ذلك لخطاب الترشيح، وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول موعد انطلاق التنسيق بالنسبة لطلاب الدبلوم الفني هذا العام الدراسي 2021/ 2022 م.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يعتبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من أكثر العمليات البحثية التي يشهدها المحرك البحثي جوجل، وذلك من قبل الطلاب من خريجي التعليم الفني المهتمين بالالتحاق بالجامعات الخاصة بهم، والتي تتعلق بتخصصهم الذي درسوه طوال فترة سنين الدراسة بالدبلوم الفني من كافة الأقسام ومن النظامين خمس وثلاث سنوات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كل الطلاب من الحاصلين على الشهادة الخاصة بالدبلوم الفني للنظامين خمس وثلاث سنوات ينتظرون موعد بدء التنسيق للعام 2022، والذي ستتم مختلف إجراءاته من خلال المنصة الإلكترونية لمكتب التنسيق، ومن المقرر بدء التنسيق يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 2022 م، وسيكون الموقع متاح لكل الطلاب ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل.

الكليات المتاحة لنظام 3 سنوات

بالنسبة للطلاب من الدارسين بنظام التعليم الفني من الممكن أن يدخلوا بعض الكليات في الجامعات على مستوى الجمهورية، والقبول يكون للتخصصات من الميكانيكا والكهرباء بالمجمعات التكنولوجية سواء الأميرية أو في الفيوم السلام، ومدة الدراسة تمتد لفترة أربعة أعوام متتالية، كما أن القبول متاح للطلاب من الدارسين في هذا النظام بالمعاهد الفنية سواء الحكومية، أو المتوسطة، وسوف تكون مدة الدراسة في تلك المعاهد عامين.

الكليات والمعاهد المتاحة لنظام 5 سنوات

أما عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب نظام الخمس أعوام، فمن الممكن أن يلتحقوا بكليات الهندسة، وذلك من مختلف أقسامها، وذلك يكون فيما عدا قسم ترميم الآثار، وقسم معامل البيولوجي، وكذلك متاح لطلاب نظام الخمس أعوام الدخول لكليات تربية نوعية، وفنون تطبيقية، وكلية فنون جميلة.