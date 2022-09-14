نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [جديد] رابط التقديم على الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان والشروط bunyan.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط وكيفية التقديم على الاسكان التنموي لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث زاد البحث عنه في خلال الساعات الماضية بين المستفيدين في نظام الضمان الإجتماعي الجديد التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنتابع معكم في هذا المقال ما هي مبادرة الإسكان التنموي الجديدة وما علاقتها بنظام الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان “سكني”، وما هي شروط تقديم عليه بشكل عام، وبشكل خاص للأرامل والمطلقات، وماذا يحدث في حال اذا خرجتم من برنامج الضمان وانتم تستفيدون في هذه المبادرة، فتابعوا هذا المقال حتى النهاية حيث به تفاصيل تهمكم للغاية في موقع ثقفني.

مبادرة الإسكان التنموي

ونتابع معكم ما هي مبادرة الاسكان الجديدة التي يبحث عنها مستفيدي دعم الضمان المطور في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاسكان التي تقدم الدعم السكني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يتم من خلالها التسجيل في الضمان المطور وبالتعاون أيضا بين المؤسسات الأهلية والخيرية في جميع مدن المملكة.

حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم الفئات الأشد احتياجا من المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور أصحاب الطلبات المكتملة في بوابة الدعم السكني، وهذا من خلال توفير عدة خيارات سكنية لهم التي تناسب احتياجاتهم للإسكان، وهذا سواء من توفير شراء وحدة سكنية جاهزة أو بناء وحدة سكنية جديدة والعديد من الخدمات للمواطنين.

الفئات المستهدفة في الاسكان التنموي

وقد تم الإعلان في منشور سابق لوزارة الإسكان بخصوص الاسكان التنموي عبر موقعها الإلكتروني عن الفئات المشمولة في مبادرة الاسكان التنموي، وكذلك كافة التفاصيل بخصوص التقديم وهذا حتى يتمكن المستفيد من الحصول على أحد وحدات الوزارة السكنية ضمن إطار المبادرة وذلك كالآتي:

الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي.

مع الشرط الذي بالأعلى، يجب أن تكون الأسرة ليس لها مصدر دخل ثابت أو محدودة الدخل.

الأرامل.

المطلقات.

شروط السكن التنموي

وهناك عدة شروط تسجيل مطلوبة من الجميع، والتي يمكنك أن تجدها في منصة التقديم طلب التي نترك لكم رابطها في الأسفل، وهذه الشروط يجب أن تكون موجودة للقبول ثم لتوفير الوحدة السكنية لكم، حيث يمكنك التعرف عليها في النقاط التالية حسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والإسكان أيضا:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المسجل لا يقل عن 25 عاما.

وبالطبع كما ذكرنا لكم يكون الفرد المسجل ضمن أسرة مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي، من أصحاب الدخل المحدود أو منعدمي الدخل.

ألا يكون قد سبق الحصول على دعم من وزارة الإسكان قبل ذلك.

عدم امتلاك أي مسكن إو منزل باسم المتقدم، وإلا يعتبر غير مستوفي للاستفادة من هذه المبادرة.

ان يكون مسجل في بوابة الدعم السكني إسكان حالة الطلب مكتملة بالنسبة إلى السعوديين.

التقديم على الاسكان التنموي

ونستعرض معكم رابط الدخول وكذلك طريقة عمل التسجيل على هذه المباردة للاستفادة عبر تقديم الطلب بالطريقة الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة والجهات المختصة على استقبال طلبات الاستفادة من مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة لدعم السكن، حيث سوف يمكن إلى المواطن اتباع هذه الخطوات للتقديم بشكل صحيح وهذا عبر موقع جمعية بنيان الرسمي:

قم بالدخول إلى موقع بنيان عبر النقر على الرابط bunyan.org.sa .

. انقر على أيقونة المستفيدون.

بعدها قم بعمل النقر على الاسكان التنموي.

ادخل البيانات المطلوبة منك (الاسم، الهوية، إلخ).

ثم عمل الضغط على اختيار ملفات في المرفقات، وارفع المرفقات المطلوبة كما هو موضح في المقطع.

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