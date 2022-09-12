12 قتيلاً في غرق مركب لمهاجرين قبالة تونس

12 قتيلاً في غرق مركب لمهاجرين قبالة تونسأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ارتفاع حصيلة القتلى جرّاء غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 12 شخصا بعد انتشال ست جثث اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني بالوزارة، قوله: إنه شارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصا جميعهم تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس "شرق" في اتجاه السواحل الإيطالية.

وغرق المركب ليلة الأربعاء الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية، وانتشلت الجثث الست الأحد بعد أن تم العثور على ست جثث الخميس وفقا لوزارة الداخلية التي أكدت انقاذ 14 شخصا.

كما أنقذت السلطات الأمنية التونسية خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر وفقاً لاحصاءات رسمية.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

ووفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021 م.