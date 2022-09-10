نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي التي بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على أعمال نشرها امام طلاب الشعبتين الشعبة الادبية وكذلك العلمية، حيث من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية سيباشر بشكل سلس كل الطلبة من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة الاسم ورقم الامتحاني على شكل ننقله ونوافيكم بها الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

تمكن عدد كبير من الطلاب والطالبات بشكل مؤخرا من إتمام التقديم على طلب اعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول فى الشعبة الادبية وكذلك العلمية التطبيقية، على ان تستعد وزارة التعليم العراقية عمليات نشر نتائج الطلبات المقدمة من قبل الطلاب بعدما اعلان الوزارة يوم الأحد الماضي على ان الوزارة انتهت من اعمال استقبال طلبات المعترضين على ان تستعد الان الوزارة فى مهام الكشف عن تلك النتائج بواسطة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل ننقله الآن ونستعرضه مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات استعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

نرصد لكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي الدور الاول التي سيتم الإعلان عنها بواسطة اسمك الرباعي ورقم امتحانك على الشكل التالي:-

في الخطوة الأولي:- يبدأ الطالب على فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

فى الخطوة الثانية:- سيظهر أمامك كود مرئي عليك ادخاله فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- يقوم الطالب على ادخال رقمه الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية او العلمية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

على العلم على ان النتائج تعلن ايضاً داخل المدارس العراقية بالاسم الرباعي ورقمك الامتحاني فى جميع المحافظات، حيث بدءت وزارة التربية والتعليم العراقية حالياً على عمليات رفع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي التي سيتم البدء على عمليات اعلانها بشكل وبصورة الكترونية على نحو رفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي حتي تكون معلنة امام جميع الطلاب على مستوي المحافظات التي تم الانتهاء من عمليات رصد ومراجعة طلبات المعترضين فيها