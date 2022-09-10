نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة مولد النبي 2022 “الموعد الرسمي” حكم الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتصدر مواقع البحث اهتمام البعض بموعد اجازة مولد النبي 2022، ذلك لانه واحد من اهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون، وايضا لانه في خلال الشهور القادمة من هذا العام لا يوجد الكثير من الاحتفالات أو تواريخ الاجازات الرسمية الا المولد النبوي القادم بتاريخ 8 الشهر القادم، و احتفالات شهر اكتوبر بالنصر المصري يوم 6 اكتوبر والذي سيوافق يوم الخميس من الشهر القادم، و يعد المولد النبوي هي مناسبة ينتظرها المسلمون من جميع انحاء العالم ويكون في يوم 12 من ربيع الأول من كل عام ويصادف هذا العام يوم السبت الموافق يوم 8 أك توبر سنة 2022، وفيه يقوموا المسلمون بالاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقوم بالتوجه للمملكة العربية السعودية ليقوم بأداء فريضة العمرة في أجواء وروحانيات تختلف اختلاف تام عن كل ايام العام في كل بقاع الأرض.

موعد اجازة مولد النبي 2022

قدمنا لكم موعد اجازة مولد النبي 2022، وجدير بالذكر انه احيانا تقام مجالس وحلقات ذكر في اماكن عديدة ينشد فيهم بمدح المصطفى، وفي كل عام يتزامن المولد النبوي الشريف مع اجازات رسمية للموظفين سواء في القطاع العام او الخاص وتكون مدفوعة الأجر ويتم تعطيل كافة المصالح الحكومية و الخاصة والمحافظات، واول من احتفل بالمولد النبوي كانت الدولة الفاطمية حيث انهم اعتادوا على توزيع الحلوى في الشوارع وعلى كحل الناس، وهي التي تعد عادة يحرص عليها المواطنين المصريين حتى الان بعد مرور الزمن والعصور ويتفننوا فيها و في تغيير الاشكال بها والالوان لإظهار كم السرور وبالبهجة بقدوم مولد سيد الخلق .

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن في حين إصرار البعض من الناس أن الإحتفال بالمولد النبوي بدعة، إلا أن دار إلافتاء أكدت على احتفال المصريين بالمولد النبوي يجوز ولا يعد من البدع كما يعتقد البعض وأضافت دار إلافتاء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أن الخطأ في شراء الحلوى، والتهادي بها والصحصح أن شراء الحلوى والتهادي بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر جائز ومستحب شرعا ولا حرج فيه.