نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 ورابط الاستعلام رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي للرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 ، هو ما يتساءل عنه جميع المتقدمين على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على الإجابة على بعض التساؤلات التي يطرحها الكثير ممن قاموا بتقديم طلبات القبول والتسجيل في مكافحة المخدرات، ويُعد السؤال الأبرز متى نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444.

نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444

نتائج مكافحة المخدرات 1444 ، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت منذ فترة فتح باب القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي للرجال، وذلك وفقاً لشروط تقديم مكافحة المخدرات 1444 ، والتي أعلنت عنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات. والتي تمثلت في الآتي:

كما أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات المؤهلات المطلوبة لإتمام عملية تقديم مكافحة المخدرات 1444 ، والتي جاءت كالتالي: شهادة البكالوريوس، شهادة دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة أو مؤهل أعلى، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة.

شروط تقديم مكافحة المخدرات 1444

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

متى نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444

أفادت مصادر مطلعة من داخل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي للرجال مطلع الأسبوع المقبل. كما سيتم إعلان أسماء المقبولين في مكافحة المخدرات 1444 ، وسيتمكن الجميع من الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات من خلال الدخول عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.