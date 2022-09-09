نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء سمسا الموحد في السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم خدمة عملاء سمسا على محرك البحث “جوجل”، ولا شك أن شركة سمسا استطاعت أن تكون ضمن أبرز شركات الشحن والنقل البري والبحري والجوي في المملكة العربية السعودية فقد نجحت منذ نشأتها عام 1994م في اكتساب رضا المواطن السعودي لما حققته من إلتزام تام بمواعيد تسليم الشحنات بالإضافة إلى إتاحتها إمكانية معرفة مكان الشحنة وحالتها وموعد تسليمها وتتبعها برقم الشحنة، وقد بدأ نشاط الشركة في مجال النقل داخلياً ثم اتسع نشاطها حتى شملت النقل الخارجي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم سمسا الموحد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تتبع سمسا برقم الشحنة ورقم الجوال، فإلى نص المقال.

رقم خدمة عملاء سمسا

تعمل شركة سمسا أيضاً في مجال خدمات التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية بجانب إدارة الخدمات اللوجيستية للعديد من أبرز الشركات داخل المملكة، وللشركة فروع في العديد من المحافظات السعودية حتى تقدم خدمة نقل وشحن مميزة وفي الموعد المحدد، ويُمكنكم التواصل مع شركة سمسا للإستفسار عن شحناتكم من خلال الأرقام التالية:

أولاً للتواصل مع الشركة داخل المملكة العربية السعودية فقط قم بالإتصال بالرقم 920009999 أو 8001242999.

ثانياً أما إذا كنت خارج المملكة فعليك الإتصال بالرقم 00966112187777.

ويشير هذا إلى حرص وإهتمام الشركة بالتواصل الفعال مع عملائها داخل وخارج المملكة، فقط كل ما يتطلبه الأمر منك للإستفسار عن شحنتك أو لتقديم شكوى أو مقترح أن تقوم بالإتصال على الأرقام الموضحة وسيتم الرد عليك من أحد أفراد خدمة العملاء على مدار 24 ساعة.

رقم سمسا الموحد واتس

أتاحت شركة سمسا التواصل مع عملائها بأكثر من طريقة للتسهيل عليهم ولتقديم خدمة دعم فني مميزة، فإذا كان لديك أي استفسار عن موعد شحنتك أو حالتها أو في حالة تقديم شكوى يُمكنك التواصل مع الشركة كالتالي:

أولاً عن طريق رقم الواتساب الخاص بالشركة وهو 0112892999.

ثانياً قم بالإتصال على رقم هاتف خدمة العملاء بالسعودية وهو 0112187777.

ثالثاً من خلال البريد الإلكتروني وهو [email protected]

رابعاً التواصل على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعي على تويتر.

وأخيراً نرجو أن نكون كتبنا لكم مقال مميز وبه كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع الهام، ويسعدنا إستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر التعليقات بالأسفل فقط قم بترك سؤالك وسنقوم بالرد عليكم فوراً