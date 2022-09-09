نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر.. موعد مباراة الاتفاق والباطن الجولة 3 القناة الناقلة والتشكيل لقاء لا يقبل القسمة على أثنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب أستاد مدينة الأمير محمد بن فهد موعد مباراة الاتفاق والباطن، ضمن مباريات دوري روشن للمحترفين لحساب الجولة الثالثة، اللقاء الذي يدخله الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز وتعديك المسار فالفريقين بعد جولتين يقبعان في مؤخرة ترتيب جدول الدوري، ويأملان في الفوز لتعديل وتحسين الترتيب، اللقاء يأتي في مستهل مباريات اليوم وتلعب عقب المباراة مباراة الرائد والاتحاد وهي المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة الليلة، خاصة من جانب جماهير الاتحاد وفيما يلي تفاصيل المباراة عبر موقعكم ثقفني.

يدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد بدون أهداف، بعد أن تلقى الخسارة في الجولة الأولى أمام الطائي بهدفين لهدف، أما منافسه الليلة فريق الطائي فبدايته سيئة للغاية فالفريق هزم في الجولتين التي خاضهما، وأستقبل ثماني أهداف بواقع خمسة أهداف من الفتح، وثلاثة أهداف في الجولة الأولى أمام المتصدر فريق الشباب.

موعد مباراة الاتفاق والباطن

15.30 : الثالثة والنصف مساءً بالتوقيت الدولي.

16.30 : الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.30 : السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، دولة قطر، العراق.

القناة الناقلة الاتفاق ضد الباطن

تنقل المباراة عبر قناتي ssc hd 1/5 ويعلق عليها المعلقين عمر الغامدي، ويبدأ الاستوديو التحليلي المشترك للمباراتين قبل المباراة بساعة أي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

تاريخ مواجهات الاتفاق والباطن

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي متقارب فقد لعب الفريقين قبل هذا اللقاء 14 مباراة، كان الفوز 4 مباريات لكل فريق، وحل التعادل في 6 مباريات، سجل فريق الباطن 11 هدف، بينما سجل الاتفاق 10 أهداف.

تذاكر مباراة الاتفاق والباطن

طرحت إدارة نادي الاتفاق تذاكر المباراة للجماهير، وحددت أسعار التذاكر بعشرة ريال للأفراد والعائلات، وسعر التذكرة الفضية 250 ريال بينما التذكرة الذهبية سعرها 300 ريال.

التشكيل المتوقع للاتفاق اليوم ضد الباطن

حراسة المرمى : فيكتور. خط الدفاع : عبد الله الخطيب، عبد الرحمن العبيد، مارسيل، سعيد المولد. خط الوسط : بيرات، علي هزازي، أحمد الغامدي، حامد الغامدي، محمد الكويكبي. خط الهجوم : يوسف نياكاتي.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 3 3 0 0 27 0:11 11 9 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 5 الطائي 3 2 0 1 27 5:3 -2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 3 1 0 2 27 3:5 2 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 11 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 12 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 14 العدالة 3 0 1 2 27 4:0 -4 1 15 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

موعد مباراة الاتفاق والباطن