نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الهلال والزمالك اليوم في كأس لوسيل في السوبر المصري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والسعودية نتيجة مباراة الهلال والزمالك اليوم ضمن مباراة كأس لوسيل والمقامة في قطر، حيث يسعى كلا من الهلال السعودي والزمالك الخروج بالفوز من أجل تحقيق تلك البطولة الودية الإستثنائية وسط حضور يفوق 80 ألف مشجع، وتقام تلك المباراة ضمن استعداد قطر لإستضافة كأس العالم المقبلة في شهر نوفمبر القادم.

نتيجة مباراة الهلال والزمالك اليوم

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الهلال السعودي والزمالك اليوم دقيقة بدقيقة

موعد مباراة الزمالك والهلال اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة الهلال والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية وسط حالة من الترقب بين الجماهير وتوقعات بحضور جماهيري كبير خاصة وأن المباراة تقام بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري، ويقود بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة الكأس القطرية وبي ان سبورت وأون تايم سبورت مباراة الزمالك والهلال اليوم ضمن كوكبة من المعلقين أبرزهم خليل البلوشي ومدحت شلبي وأحمد الطيب، ويسعى كلا من الزمالك والهلال اليوم إلى الفوز في تلك المواجهة في كأس لوسيل

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال

يذكر أن الزمالك سيدخل تلك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد ومحمود الونش وأبو الفتوح وحسام عبد المجيد وزيزو وإمام عاشور وسيف الجزيري في تشكيل يبدو قويا بالنسبة للزمالك أمام الهلال، وحرص فيريرا المدير الفني للزمالك قيادة تدريب الفريق النهائية على ملعب لوسيل وسط توقعات بمشاركة شيكابالا في الشوط الثاني من مباراة الهلال والزمالك.

دياز يقر بمعرفة الزمالك

كان رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي قد كشف على معرفته الكاملة بفريق الزمالك، وسبق لدياز قيادة بيراميدز في الدوري المصري ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الدوري المصري، ويشارك الهلال في تلك المباراة بكوكبة من النجوم وهو الأمر الذي يعكس توقعات كبيرة بقدرة الهلال السعودي على تجاوز الزمالك في تلك المباراة من أجل تعويض الخسارة الأخيرة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

هذا وسننقل لكم متابعة دقيقة بدقيقة لأحداث مباراة الهلال السعودي والزمالك، وكذلك متابعة نتيجة مباراة الهلال والزمالك بشكل دقيق ضمن المتابعات القوية والتي نقدمها في الشوط الأول والثاني من أحداث المواجهة.