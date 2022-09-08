نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية، هذا ما يبحث عنه كثير من السعوديين والوافدين على المملكة حيث إن المملكة تسعى إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة إلى مواطنيها، وتوفير نظام دعم صحي شامل للأفراد العاملين في القطاع العام والخاص، ويقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطنين، ومن شروط تجديد الإقامة بالنسبة للوافدين وهى أن يكون لديهم تامين صحي ألزامي وبدون ذلك التامين لا يمكن للوافدين أن يتم تجديد إقامتهم أو الحصول على تأشيرة الخروج والعودة.

ويعد الاستعلام عن التامين الطبي من ضمن احد الأساسيات التي تهم فئات كثيرة من المواطنين السعوديين، حيث يتمتع كافة المواطنين بالخدمات الطبية المتنوعة بأفضل المستشفيات الحكومية الموجودة داخل المملكة، وان التامين الطبي ليس مقصورا على الأجانب فقط بل أيضا على جهات القطاع الخاص والحكومي، ومن هنا سعى الكثير من المواطنين لمعرفة وثيقه التامين الخاص بهم وبذويهم .

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية

إن لوجود تامين صحي يعنى أن الفرد لن يقلق بشان تسديد الفواتير الطبية من حوادث أو أمراض، وان ذلك التامين يضمن لك تجنب فواتير المستشفيات وان يعمل أيضا على توفير المال على المدى الطويل، إن التامين الطبي اصبح من الأمور الهامة وللضروريه من اجل توفير تحمل الأعباء الطبية سواء كانت للمقيمين أو الأجانب، ومن ضمن الخدمات التي يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بتقديمها وهى إمكانية التعرف على حالة التامين الطبي وذلك عبر الخطوات الآتية:

ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك أو رقم الإقامة.

كتابة الرمز المرئي في مكانه الصحيح.

النقر على موافق.

أخيرا سيتم ظهور كافة البيانات المتعلقة بالتامين الصحي الخاص بك ولأسرتك.

الاستفسار عن التامين الطبي عبر ابشر

الاستعلام عن التامين الطبي يعتبر من ضمن الخدمات الإلكترونية العامه التي تطلقها وزارة الداخلية عبر منصة ابشر، المنصة الإلكترونية الهامة التي لديها بصمه في كثير من الخدمات منها طريقه التسجيل في تحدى ابشر، وفى هذه المنصة يتم عرض مدى سريان التامين الطبي الخاص بالمقيمين أو الوافدين وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا تسجيل الدخول إلي موقع ابشر.

الضغط على أفراد.

إدخال كافة البيانات الشخصية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إدخال الرمز المرئي المكون من أربعة أرقام.

الدخول على الاستعلامات الإلكترونية ومن ثم على خدمات الجوزات.

النقر على الاستعلام العام عن صلاحيه التامين الصحي.

أخيرا سوف تظهر رسالة بها كافة بيانات التامين الخاصة بك إذا كان سارى أو منتهى.

الاستعلام عن التامين الطبي من مجلس الضمان الصحي

تنظر المملكة العربية السعودية للتطلع إلى رؤية مستقبليه تكون متفتحه على العالم الخارجي حيث أنها تقوم بالتعاملات الإلكترونية بدلا من التعاملات الورقية التي تؤدى إلى ضياع الوقت والجهد، وذلك لتسهيل على المواطنين العبء والمشاقة ويمكن الاستعلام عن التامين الطبي للمستفيدين من مجلس الضامن الصحي برقم الهوية أو رقم الإقامة وذلك عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني.

النقر على الخدمات الإلكترونية المؤمن لهم.

الضغط على الاستعلام عن تامين صحي ومن ثم الدخول إلى الخدمة.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كتابة رمز التحقيق الظاهر أمامك.

الضغط على موافق.

أخيرا سيتم ظهور كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتأمين الطبي.

أسعار التامين الطبي للمقيمين

سوف نقوم بالتعرف على أسعار التامين الطبي للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن أسعار التامين تختلف على حسب الفئة العمرية للمواطن وأيضا على حسب الشركات، وقد تبدأ أسعار التامين الصحي بما يقدر بحوالي 165 ريال سعودي وكحد اقصي ما يصل إلى 5784 ريال.

وتقوم المملكة بضم العديد من الشركات التي تكون المسئولة عن التامين الطبي للمقيمين وتقوم هذه الشركات بتقديم كافة الخدمات الطبية، ذلك للوصول إلى تقديم افضل المستويات من الرعاية الصحية المتكاملة، وتختلف الأسعار على حسب المستشفى والإمكانيات التي تقدمها.